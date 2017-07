"Me gustaría ser presidente", reconoció Lifschitz en un mano a mano con La Capital

La Capital, en el que reconoció que le "gustaría ser presidente". El mandatario provincial fue entrevistado en vivo y abordó distintas temáticas de la actualidad y sus deseos para el futuro. El gobernador Miguel Lifschitz pasó por el sillón del Facebook Live de, en el que reconoció que le "gustaría ser presidente". El mandatario provincial fue entrevistado en vivo y abordó distintas temáticas de la actualidad y sus deseos para el futuro.

"Me gustaría ser presidente. No me imaginaba ser intendente, aunque sí gobernador. El peronismo catapultó a candidatos del interior. Construir una alternativa para llegar a Nación sería una tarea titánica", afirmó Lifschitz, recordando casos como el de Néstor Kirchner, quien era gobernador de Santa Cruz antes de llegar a ser presidente.

Por otro lado, el mandatario santafesino señaló que con el tiempo aprendió que "una cosa es gobernar y otra es ser oposición". "Tengo respeto por la gente que gobierna, desde afuera se puede decir cualquier cosa", consideró en el mano a mano.

Respecto al pago de la deuda de coparticipación del gobierno nacional, indicó que "los fallos de la Corte hay que cumplirlos" y que desde la Provincia apuntan a "acelerar los tiempos".

Pensando en las próximas elecciones, Lifschitz indicó que "son las más raras" en las que participó, ya que "no hay pronósticos y las encuestas no coinciden". "Tienen un final muy abierto y creo que en Santa Fe no se va a dar la grieta como en Buenos Aires", explicó.

Lifschitz2.jpg Mano a mano. Lifschitz pasó por el sillón de La Capital en un nuevo Facebook Live. Marcelo Bustamante

"La pelea democrática es buena, con muchos candidatos e ideas. A todos nos gusta sentir el respaldo de la gente", afirmó sobre la gran cantidad de postulantes para los comicios en la provincia de Santa Fe.

Con Macri comparten la profesión de ingeniero y el gobernador reconoce que "puede haber algún perfil o algunas cuestiones que podrían vincularse a la profesión". "El ingeniero por ahí es más pragmático, más práctico, con menos discurso, de tomar decisiones más rápidas", agregó. Sobre las diferencias con el presidente, apuntó a "las culturas diferentes": "Hay diferencias muy sustantivas, tiene que ver con la historia de cada una. El que no fue a la escuela pública no entiende lo que significa la educación pública. El que no fue a una cancha de fútbol es difícil que entienda el fútbol".