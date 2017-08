"Me enojé, hice lo que sentí", reveló Vidal sobre el cruce de la semana pasada con Brancatelli

La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se refirió a las acusaciones de la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner, de manipulación en el escrutinio provisorio y pidió que "si realmente están tan preocupados" que el Frente para la Victoria acompañe en el Senado el proyecto de reforma política que prevé cambiar el sistema de votación actual por uno electrónico.





En una entrevista en el programa de televisión Intratables, la gobernadora bonaerense se defendió de las críticas por la falta de conteo del 100% de los votos: "Este sistema es el mismo que se aplicó en las últimas dos Paso, tanto la del 2015 como la del 2013. Se contó de la misma manera. Siempre se cerró alrededor del 95% de las mesas escrutadas, siempre se tardó hasta altas horas de la madrugada", dijo.





Vidal regresó a "Intratables", donde hizo referencia a las elecciones del domingo, al polémico recuento de votos, a su cruce de la semana pasada con Brancatelli y, entre otros temas, a los insultos que recibe en la política. Sobre el cruce con el panelista dijo: "No es la primera vez que tenemos diferencias. Me enojé e hice lo que sentí. Yo trato de ser delante de la cámara como soy en la vida", aseguró.

Ante la consulta de Santiago del Moro acerca de cómo convive con los reclamos e insultos, la gobernadora expresó: "El que se acerca a reclamar algo de manera genuina, eso está muy bien y es mi trabajo escucharlo y tratar de corregirlo. El que te agrede solo con un insulto porque pertenecés a un espacio que no piensa votar nunca, ahí tenemos un problema. No solo lo digo por algún kirchnerista que me haya gritado algo, si lo hace alguien de Cambiemos también está mal. Tenemos que resolver esta grieta de arriba para abajo"

¿En qué momento esa persona que piensa diferente pasó a ser mi enemigo?, preguntó nuevamente el conductor. La funcionaria, en tanto, respondió: Esto empezó con el kircherismo y se fue profundizando. Los argentinos, a lo largo de nuestra historia, siempre hemos tenido divisiones y eso no ha sido bueno para nosotros, nunca. Pero creo que el último gobierno sí profundizó eso".





"Si realmente están tan preocupados la manera de cambiar es el voto electrónico. Nosotros lo llevamos al Congreso, se votó en Diputados. Está en el Senado. Pueden votarlo esta semana y terminar con esta forma arcaica de votar que ya no se usa en casi ningún país del mundo", agregó.





Sobre el resultado de las elecciones se mostró conforme aunque dijo que escuchó "un voto de apoyo en la Provincia de Buenos Aires pero también un voto de muchas personas que todavía sienten que les falta" sobre las que aseguró que la van a "escuchar para saber lo que falta y seguir trabajando".





"En las campañas siempre trabajé como una más haciendo lo que me tocaba. En este caso lo que me tocaba era acompañar a los candidatos, como alguna vez cuando a mí nadie me conocía en la Provincia y nadie creía que podía ganar", dijo sobre su fuerte protagonismo en la campaña.





Uno de los ejes que marcó como fundamental de su gestión fue la lucha contra el narcotráfico: "Hoy se derribaron tres búnkers abajo en Puerta de Hierro, en La Matanza, pero llevamos 30 búnkers tirados abajo en este año y medio de gestión. Entramos en lugares que antes no se entraba peleando contra la droga. Yo no sé si nos votaron o no nos votaron en esos lugares, pero estamos trabajando igual ahí porque gobernamos para todos", afirmó.





Los motivos que deslizó para explicar su imagen positiva y el buen resultado electoral en la Provincia de Buenos Aires fueron que "se ven obras en todos los municipios de la provincia, muchas muy profundas que se esperaban durante años y que no se hacían y se ve también un Estado presente con oficinas móviles que ahora empiezan a ser permanentes".





También agregó que "se duplicaron los programas con beneficios sociales". Por último dijo que el mensaje de los argentinos en las PASO del último domingo fue que "los argentinos fue que no quieren más atajos, más improvisación, más soluciones mágicas" y que "todos entendimos que hay un camino que cuesta pero cuando se termina de transitar se viene a quedar".