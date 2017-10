Mauricio Macri volvió a hacer campaña en provincia de Buenos Aires

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que la oficialista alianza entre el PRO y la UCR representa "la generación que vino a cambiar la historia", al inaugurar obras en Puente La Noria junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Hemos decidido un cambio fundacional que comienza por nuestra propia actitud, por entender la responsabilidad que tenemos frente a tantas ilusiones y demandas. Somos la generación que vino a cambiar la historia", planteó el jefe del Estado en un breve acto realizado en el lugar de inauguración.

Macri, de buen humor, tuvo tiempo de bromear con el intendente de Lomas de Zamora, el kirchnerista Martín Insaurralde, a quien le dijo que su esposa, la modelo Jésica Cirio (está embarazada), podrá llegar a tiempo al parto gracias al nuevo viaducto de Puente La Noria, que conecta esa provincia con la Capital Federal.

"Nos sacamos una enorme presión: sabíamos que teníamos que llegar antes que Jésica diese a luz, para que Martín pudiera llegar. Sin el puente (terminado), no llegaba. Ahora, cuando te llamen, vas a llegar a tiempo", afirmó al intendente.

Al ponderar la obra, que completa el tramo de Capital Federal a provincia de Buenos Aires inaugurado en marzo pasado, el presidente enfatizó: "No es sólo lo seguro y rápido que van a cruzar sino el cambio frente a la vida, el volver de mejor humor a casa, sentir un enorme alivio porque no te va tocar este tapón insoportable y que no vas a llegar con bronca por el tráfico que te atrapó".

"Este es realmente un cambio fundacional, por eso María Eugenia hablaba de la generación que vino a cambiar la historia, porque somos los que estamos hoy, acá, en este momento en la Argentina y hemos decidido un cambio que comienza por nuestra propia actitud, por entender cuál es la responsabilidad que tenemos frente a tantas ilusiones y demandas que existen en el país", reflexionó.