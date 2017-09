Mauricio Macri: "Le estamos ganando al escepticismo"

El presidente Mauricio Macri convocó ayer a "producir el cambio" sin "ninguna propuesta mesiánica", durante un acto partidario en el partido bonaerense de Quilmes junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, en una nueva visita al conurbano antes de los comicios legislativos de octubre.

Previamente, en una reunión de gabinete ampliada, llevada adelante el Centro Cultural Kirchner (CCK), les pidió a sus funcionarios "mantener la cuota de humildad" y "no caer en la soberbia". Además, expresó su convicción de que "los argentinos le están ganando al escepticismo".

"Este es el momento en que el cambio se va a producir, en que se va a cambiar la historia para siempre. Ningún salto al vacío, ninguna locura, ninguna propuesta mesiánica. Son pequeños pasos todos los días", enfatizó Macri en un acto con jubilados en el club El Porvenir, donde también estuvo el intendente local Martiniano Molina y candidatos de Cambiemos.

Tras ponderar que "más de un millón de jubilados accedieron a la «reparación histórica»", instó a "terminar con la melancolía" y "con el escepticismo" y destacar que "todos somos capaces de hacer más y mejores cosas; de eso se trata lo que estamos discutiendo".

Asimismo, dijo estar "sembrando confianza" y que "esa misma confianza es la que trajo los créditos hipotecarios, y eso se construye en un país donde todos apostamos a dar lo mejor de nosotros".

En tanto, Vidal aseguró que "no nos convoca la agresión, no nos convoca el pasado, no nos convoca la descalificación; nos convoca el poder, el hacer, pero no el poder del escritorio, sino el de trabajar juntos".

Durante un encuentro con adultos mayores, aseguró que el oficialismo está haciendo un "cambio profundo de verdad", y argumentó que "los jubilados van a cobrar este año" haberes superiores "a la inflación".

"Pero ese hacer ya se empieza a ver en cosas concretas, y en ese hacer está el más de un millón de jubilados que ya cobró la reparación histórica, y que la esperaron durante décadas", ponderó Vidal, quien aseguró además que "este año van a cobrar una jubilación que va a superar la inflación", luego de que el año pasado fue a la inversa.

Además, aseguró que "ya pasó el tiempo de las palabras, de los discursos, y no vamos a parar, porque este es un camino que empezó y no para".

Humildad y soberbia

Previamente, al encabezar una reunión de gabinete ampliado en CCK, Macri les volvió a pedir a sus funcionarios y legisladores "humildad" y no "caer en la soberbia", ya de cara a la campaña para las legislativas de octubre próximo.

Del encuentro, que arrancó cerca de las 9 y finalizó a las 11, participaron "unos 500 funcionarios y legisladores", tanto del orden nacional como de la provincia de Buenos Aires, según detallaron fuentes oficiales. Se trató de la primera reunión de este tipo realizada una vez iniciada formalmente —el domingo último— la campaña con vista a octubre, donde se pondrán en juego la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y las tres bancas en el Senado, correspondientes a ocho distritos.

Secundado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, Macri instó a "seguir trabajando en equipo, como desde el primer día".

Además, encomendó a funcionarios y legisladores de Cambiemos "mantener la cuota de humildad" que los llevó a triunfar en las Paso y "no caer en la soberbia".

"Tenemos que seguir trabajando en equipo", insistió el jefe de Estado, quien llamó a "reconciliar a la Argentina con una idea de futuro". En este punto, postuló que la Argentina necesita "una transformación desde las raíces que requiere a diario de paciencia y humildad".

Macri indicó que "el ciudadano es el protagonista del cambio" y expresó su convicción de que "los argentinos le están ganando al escepticismo".

Por su parte, el jefe de Gabinete hizo referencia a distintas encuestas y estrategias de cara a las elecciones, en tanto que Quintana se refirió a la situación actual y evolución de la economía.

Finalmente, Lopetegui se refirió a la deuda y a las acciones destinadas a reducir el déficit fiscal, consignaron las fuentes.

Mentiras y mayorías

Luego, en conferencia de prensa en el CCK, el jefe de gabinete remarcó que así como hay una "mayoría" de la población que se dio cuenta de que "era mentira" que la economía estaba en una "gran crisis", hay otros sectores que alertan sobre un ajuste post elecciones para que "fracase" el gobierno.

"La oposición hace un año decía que íbamos hacia una gran crisis económica; hace dos años decía que íbamos a cortar todos los beneficios sociales; hace cuatro meses decía que la inflación estaba descontrolada, que el empleo estaba en una crisis terminal y todo eso se ha demostrado que ha sido mentira", sentenció Peña.