Massa propone "cambiar de rumbo, pero sin poner palos en la rueda"

Sergio Massa, candidato a senador nacional por provincia de Buenos Aires del frente 1País, dijo ayer que pueden contar con él "si quieren corregir el rumbo" del gobierno "sin poner palos en la rueda" y afirmó que "no le va a temblar el pulso" si tiene que votar "a favor o en contra" de la administración nacional.

"Hay una oposición que sólo busca poner palos en la rueda y hay una fuerza alternativa que busca aportar ideas y soluciones para que el país salga adelante. Cuenten conmigo si quieren corregir el rumbo sin poner palos en la rueda. No me va temblar el pulso si tengo que votar a favor o en contra del gobierno siempre y cuando sea para beneficiar a la clase media trabajadora y a los más vulnerables", se explayó el ex intendente de Tigre, quien ayer, de lleno en la campaña proselitista, recorrió el centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires.