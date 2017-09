Massa criticó la carta de Cristina y dijo que la expresidenta "no tiene autoridad moral ni política"

El dirigente explicó los motivos del rechazo al pedido de unión de la oposición por parte de Cristina Kirchner. "Argentina necesita una convocatoria a favor y no en contra, no podemos seguir dividiendo y ponernos al borde la pelea. No tiene autoridad política ni moral. Es de una hipocresía enorme".





Se mostró, por otra parte, optimista de cara a las elecciones de octubre respecto de cómo le fue a su partido en las Paso. "Mucha gente confió en nosotros", expresó.





"Si Maldonado aparece muerto, Bullrich va a tener que renunciar"