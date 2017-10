"Hay muchísimos rosarinos que emprenden, innovan, se esfuerzan para lograr el crecimiento de sus proyectos, y sin embargo ningún candidato tiene propuestas para fortalecer el sector productivo", sostuvo el candidato a concejal por la lista radical Primero lo Primero Martín Rosúa.

"No me explico cómo nadie habla de producción y empleo. La mayoría de los candidatos responsabiliza de los problemas al otro y sólo logran que tengamos una campaña vacía de contenido. No se debate la ciudad que queremos. Yo quiero una ciudad con trabajo y con un fuerte apoyo a las industrias, a las empresas de servicios, a desarrollo de las empresas de base tecnológica y los comercios porque es la única manera de que Rosario deje de ser la tercera ciudad con mayor desocupación del país", agregó el edil que va por la reelección.

Rosúa apuesta a fortalecer el entramado productivo como uno de los ejes de su gestión.

Luego de recorrer las fábricas Hidráulicos Costa y Crivel, dos empresas familiares con un gran espíritu emprendedor, convencida del poder y la importancia del desarrollo industrial, señaló que "es necesario que en el Concejo haya legisladores que entiendan al sector productivo. Que sepan cómo promover la radicación de industrias, atender las necesidades y problemáticas de las que están para que no se vayan, apoyar a los emprendedores y a las pymes".

Al respecto, consideró que "cada pyme que se crea, son nuevos puestos de trabajo que se generan. Que, en definitiva, defienda a estos sectores que son los verdaderos impulsores de la generación de trabajo".

En este sentido, sostuvo que "tenemos que nutrirnos de las experiencias y problemáticas de muchos empresarios de nuestra ciudad. A pesar de que a lo largo de los años atravesaron diferentes momentos políticos y económicos, siguen invirtiendo en sus industrias y comercios para innovar y marcar un rumbo".

Por otra parte, Rosúa se refirió a los problemas que enfrentan muchos al momento de gestionar la habilitación que les permita funcionar en regla.

"Hay una enorme burocracia municipal que impide avanzar. Frecuentemente se nos acercan proyecto o emprendimientos ya produciendo y nos cuentan que a veces demoran hasta 5 años las habilitaciones o 3 años los permisos de construcción o ampliación. Trámites eternos que actúan como un freno al desarrollo", lamentó el edil, y consideró que "el Estado local debe dejar de ser un obstáculo para transformarse en el motor del desarrollo del sector privado".