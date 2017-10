Martín Rosúa convocó a construir una ciudadjusta, pujante e inclusiva

"Estamos en la vereda de enfrente del kirchnerismo corrupto y populista, somos una alternativa superadora al socialismo estancado y falto de ideas. Pero también estamos convencidos de que los problemas de Rosario no se solucionan solo repartiendo besos y abrazos para las fotos. Somos quienes mejor representamos ese cambio que piden muchos y necesita nuestra ciudad", sostuvo el candidato a concejal Martín Rosúa ante más de un centenar de rosarinos que compartieron su visión sobre el futuro de la ciudad que se quiere.

"El 22 de octubre se juega el futuro de Rosario. Vamos a reafirmar el proceso de transformación del gobierno nacional, pero también tenemos que aprovechar esta oportunidad para empezar un camino de construcción de una ciudad moderna, justa, pujante e inclusiva", señaló el edil radical.

Durante su presentación, Rosúa hizo referencia a los problemas que les transmiten muchos rosarinos en sus recorridas por los barrios y la necesidad de encontrar una solución a muchos de ellos.

En este sentido, sostuvo que la gestión municipal está desgastada, que tiene una falta de capacidad de renovar objetivos y de administrar con una visión moderna. "Si hay algo que le falta a este gobierno socialista en los últimos tiempos es exhibir capacidad de consensuar políticas a futuro. No escuchan, no dialogan, y por eso les resulta imposible avanzar con los temas estructurales de la ciudad. Hoy en día la gestión no da respuestas, no son capaces de resolver cosas mínimas como limpiar las bocas de tormenta para que no se inunden las calles cuando llueve".

Sobre el proceso que está viviendo el país, analizó que durante mucho tiempo los argentinos preferimos vivir con los problemas, antes que enfrentar el costo de las soluciones, pero eso está cambiando y la gente lo nota. Y agregó, "este gobierno nacional, por primera vez, está tomando la responsabilidad de enfrentar el costo de las soluciones pensando a mediano y largo plazo. Tenemos que trabajar para que Rosario y Santa Fe se acoplen al tren de crecimiento para que todos tengamos una mejor calidad de vida".

Rosúa dijo que la lista que encabeza "representa propuestas y liderazgo para seguir construyendo el cambio que necesita la ciudad".