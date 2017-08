Mariano Martínez Rojas rompe el silencio: "Si me presento a declarar mi vida corre riesgo".

Mariano Martínez Rojas, exdueño del diario Tiempo Argentino y Radio América y acusado de lavado dinero, anoche afirmó que si se presenta a declarar en la Argentina corre riesgo de que lo maten".





El empresario concedió una entrevista desde Estados Unidos para un canal de televisión porteño en la que denunció a varios exfuncionarios kirchneristas en las maniobras ilegales por las que es investigado.





En el reportaje, Martínez Rojas mencionó en sus acusaciones al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray; al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno (y en especial a su esposa, la escribana Marta Cascales) a empleados del exgobernador bonaerense Daniel Scioli, a funcionarios aduaneros y hasta la expresidenta Cristina Kirchner, de la que dijo que nunca vio pero que "estaba al tanto de todo".





También habló del gobernador de Formosa Gildo Insfrán y del cuñado de Julio De Vido Claudio Minnicelli, detenido a principios de mes después de estar nueve meses prófugo en la causa conocida como "La mafia de los contenedores".





"No estoy prófugo, vine a vivir a los Estados Unidos hace ocho meses por lo que me pasó. Voy y vengo. Me enteré de que un juez pidió mi captura por el noticiero", dijo el empresario.