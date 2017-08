María Eugenia Vidal respondió furiosa a los cuestionamientos de Brancatelli al gobierno

El periodista, entre otras cosas, señaló que la funcionaria vive en una una base militar, que desde el oficialismo beneficiaron a los que más tienen (mineras) y ajustaron a los más pobres, que no se eliminó el impuesto a las Ganancias, que sacaron el Fútbol para Todos cuando dijeron que lo iban a mantener,

Vidal, por su parte, contestó. "Cuando digo que hablo de verdad es porque a los argentinos se les mintió mucho, incluso en el kirchnerismo".

#JuevesIntratable @mariuvidal con @SANTIAGODELMORO en @Intratablestv : "Scioli me mostró unos números en la Provincia que no eran ciertos" pic.twitter.com/9rzYeJdfLM

"Yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Yo vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio. Porque dejaron una bala en mi casa. Porque entraron a mi oficina de noche dos policías. Porque tuve amenazas con una persona que tenía una granada en su casa. Porque amenazaron a mi familia más de una vez. Por eso vivo en una base militar", explicó.

Entre los puntos que fueron mencionados por Brancatelli se hizo lugar a la pobreza que afecta a millones de argentinos como una responsabilidad propia de la gestión de Mauricio Macri. Sobre eso, Vidal no titubeó: "Hablemos de verdad de pobreza cero porque ahí sí que me enojo. Hay tanta hipocresía y doble discurso... No querían decir [en el kirchnerismo ] la pobreza que había. No la querían ni mostrar, les daba vergüenza la pobreza que tenía la Argentina mientras el país, como decían ellos, crecía a tasas chinas. Y todos recorríamos los barrios y veíamos cómo se estaba llenado de droga y de narcotráfico. Ni lo mostraban, eso no era parte de la Argentina".

Molesta por las preguntas del periodista del canal América, Vidal remarcó: "Yo no soy de las que se enojan y me manejo tranquila, pero me rompo el alma y el 'quetejedi' todo el día recorriendo el Conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie. Hace 10 años que recorro las villas. Entonces, hablemos de verdad".