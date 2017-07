Marcos Peña pidió a la Justicia que avance "con velocidad" en las causas contra De Vido

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo, después de que el diputado kirchnerista Julio De Vido lograra retener su banca en la Cámara baja, que serán los argentinos "con su voto" los que "van a definir" en las próximas elecciones "si ganó o no la impunidad". Y reclamó a la Justicia que avancen las investigaciones contra el exministro de Planificación.





"Lo que pasó es un importante avance, porque estamos dando este debate. Ahora esperemos que la Justicia avance con mayor velocidad. Tienen que avanzar. Tiene que haber una Justicia en tiempo real. Las causas pueden avanzar a pesar de los fueros que tenga", manifestó Peña.





Peña calificó como un "hito" para la democracia argentina que se haya debatido en el recinto el proyecto de ley impulsado por el Gobierno, especialmente, para remover al exministro de Planificación Federal, acusado en la Justicia de numerosos hechos de corrupción.





El funcionario dijo, en este sentido, que el kirchnerismo en particular y el peronismo en general "no pudo defender la acusación", y agregó que sus legisladores se dedicaron, durante la discusión, a lanzar "chicanas y agresiones", porque "no pueden explicar qué fue lo que pasó" durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Fernández.





"Los que tienen que dar explicaciones de las coimas y la corrupción son ellos, que se hagan cargo", enfatizó Peña en declaraciones al canal de cable Todo Noticias (TN), minutos después de que De Vido lograra retener su banca, tras una votación de 138 afirmativos -a favor de su expulsión-, 95 negativos y tres abstenciones.

El jefe de Gabinete consideró que "por supuesto" está la expresidenta Cristina Fernandez detrás de esos 95 votos en contra de la remoción, y añadió: "Esto señores gobernaban con impunidad el país, con mucho poder y prepotencia y hoy están teniendo que dar explicaciones de cosas que antes ni podía parecer posible".





"Esto fue un gran acto institucional para una democracia que se está fortaleciendo", insistió, y consultado por el resultado adverso, remarcó: "Estamos a 15 días de una elección, la definición sobre si ganó la impunidad o no la van a definir los argentinos en una votación, en las urnas, con su voto soberano, en donde van a poder definir qué valores quieren".