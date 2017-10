Marcos Peña: "No descartamos que puede haber habido alguna falla de un gendarme"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó hoy que desde el Gobierno "no" descartan "que puede haber habido alguna falla de algún gendarme" durante la protesta en la que fue visto por última vez Santiago Maldonado hace dos meses. No obstante, remarcó que "no se puede condenar a una institución entera (por la Gendarmería), que es tan importante, por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, por esta acción".

Aunque remarcó que desde el Gobierno no quieren "polemizar con la familia", cuestionó que ellos "tienen una hipótesis única", que responsabiliza a Gendarmería en la desaparición, "y nosotros creemos que tenemos que dejar que la Justicia avance".

A dos meses de la desaparición del joven artesano de 28 años, enfatizó que el Ejecutivo no pierde "el foco de lo importante, que es que Santiago Maldonado aparezca", al tiempo que señaló que "hoy hay tantos elementos y tanta confusión que tenemos que ser prudentes" en cuanto a las hipótesis del caso.

"Nunca descartamos que puede haber habido alguna falla o alguna acción negativa por parte de algún gendarme", enfatizó en declaraciones al canal América TV, donde añadió que "lo primero que tenemos que saber qué pasó" con Maldonado.

En este sentido, agregó que "por supuesto desde el primer día" el Gobierno "ha trabajado con todas las herramientas del Estado" para encontrarlo.