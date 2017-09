Marcos Peña: "El pago de la deuda aún no está acordado"

en contacto. Peña, junto a los candidatos a diputado y a concejal de Cambiemos, dialogó con los vecinos.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer en Rosario que el pago de unos 50.000 millones de pesos que la Nación le debe a Santa Fe por coparticipación no figura en el proyecto de presupuesto 2018 ya que "aún no está acordado" con la provincia. Y, al respecto, el funcionario pidió "no tener inquietud" porque la gestión de Mauricio Macri "no discrimina y cumple con las deudas".

"No puede estar en el presupuesto algo que no está acordado y que está en plazo legal de poder ser discutido", aseguró Peña en declaraciones a La Ocho.

El jefe de Gabinete se refirió, de ese modo, al reclamo que días atrás renovó el gobernador Miguel Lifschitz, quien expresó su "decepción" porque en el proyecto de presupuesto para el año próximo la Casa Rosada no previó una partida para el pago de la deuda que la Nación mantiene con la provincia por coparticipación.

Para Peña, el reclamo santafesino está vinculado a los tiempos electorales y expresó su rechazo a que ese tema "sea utilizado en campaña" para los comicios legislativos del 22 de octubre próximo.

"No hay que tener inquietud en ese sentido, porque existe un gobierno nacional que no discrimina a las provincias, que cumple con las deudas y que trabaja para mejorar las condiciones estructurales", aseveró.

Asimismo, explicó que "los que sí están presupuestados son fondos para inversión de 10.000 millones de pesos que, seguramente, serán parte de la misma discusión".

Al respecto, Peña destacó que esa inversión presupuestada para el año próximo "es récord en la historia de Santa Fe".

Vía Twitter, el diputado provincial del Frente Progresista (FPCyS) Rubén Galassi replicó: "No es lógico, es injusto. La responsabilidad es del gobierno nacional, que esquiva el acuerdo. A los buitres sí, a Santa Fe no".

Peña también encabezó una recorrida por las obras que se ejecutan en distintos barrios de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, lindera al norte con Rosario.

El jefe de Gabinete fue acompañado por los candidatos a diputado nacional de Cambiemos Albor Niky Cantard, Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro, los postulantes al Concejo rosarino Roy López Molina y Anita Martínez y dirigentes del espacio político, como el intendente santafesino y titular de la UCR, José Corral, y el jefe del PRO santafesino, Federico Angelini.

"Se trata de obras integrales para el mejoramiento de los barrios, con una inversión de 1.400 millones de pesos", precisó Peña sobre la labor en Villa Gobernador Gálvez, al tiempo que destacó el "buen clima" en el diálogo mantenido con los vecinos de esa ciudad.

En ese sentido, concluyó: "Es una gran esperanza la que tenemos porque ya hemos pasado lo más duro, la transición económica que hacía falta para que el país arranque y empiece a ponerse en marcha con un crecimiento sustentable que nos da la posibilidad de pensar en un futuro mejor para nuestros hijos".