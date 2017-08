Marcos Peña afirmó que hoy "no hay excusas para no ir a votar"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que "no hay excusas para no ir a votar" en las PASO y garantizó la seguridad de los comicios. Además, rechazó acusaciones sobre supuestas "intenciones de manipular el resultado" y aseguró que está garantizada la "transparencia" del escrutinio.

"No hay excusas para no ir a votar, no hay motivo para que se altere la tranquilidad en una jornada electoral que tiene que ser pacífica, tranquila, donde cada argentino se exprese en paz, de acuerdo a sus ideas", afirmó el Jefe de Gabinete. Desde el café Tortoni en la Ciudad de Buenos Aires, donde los principales referentes de Cambiemos se reunieron para desayunar antes de ir a votar, Peña resaltó el operativo de seguridad, afirmó que no tienen "ningún registro" de inconvenientes e insistió con que "no hay motivos para no ir a votar con tranquilidad".

"Estamos en veda, no queremos violar la veda. Lo importante es que la sociedad se pueda expresar en paz, en democracia, que pueda aprovechar lo que implica un sistema democrático. La seguridad está garantizada, el operativo está muy bien organizado y si hay algún incidente puntual lo iremos comunicando", sostuvo.

Peña también ratificó que los resultados de las primarias se van a ir cargando "en tiempo real, a partir de las 21", y resaltó que este año "hay más centros de procesamiento de datos" que en las elecciones de 2015, con lo cual aspira a que el proceso se agilice.

Consultado sobre las acusaciones sobre la posibilidad de "manipular" los resultados, el ministro coordinador aseguró que está garantizada la "transparencia" del escrutinio. "Rechazamos cualquier intento de manipular el resultado. Vamos a cumplir al pie de la letra sin ningún tipo de conspiración", sostuvo el funcionario. En ese marco, aseguró que desde "la Cámara Nacional Electoral se está trabajando en ese sentido" para garantizar la "transparencia" de los resultados electorales.