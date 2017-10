Marcelo Tinelli destrozó a Cristina Fernández: "Es una actriz frustrada"

En el marco de la Campaña política que realiza con vistas a su candidatura a Senadora por Unidad Ciudadana (ex Frente para la Victoria), Cristina Fernández de Kirchner ya realizó varias entrevistas, comenzando Luis Novaresio, Beto Casella y Elizabeth y "la Negra" Vernaci.

Este martes, la exmandataria se sometió a un nuevo "reportaje" con el rosarino Gerardo Rozín en el ciclo de Telefe Morfi, todos a la mesa.

Luego de su soliloquio, ya al final del monólogo, la exPresidente se emocionó cuando el conductor le preguntó cómo se imaginaba dentro de cinco años.

"No sé. Desde que pasó lo de Néstor dejé de imaginarme el futuro. Yo creía que iba a envejecer con él y mirá. Así que no sé qué pasará dentro de cinco años, si se acaba el mundo, qué se yo, tanto loco suelto. No tengo comprada la vida, aprendí eso", respondió con lágrimas en los ojos.

Embed Es una actriz frustrada @CFKArgentina . — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 17 de octubre de 2017

Pero en las redes, muchos no perdonaron la "escena" y uno de los famosos que despedazó a la mujer con un tuit, fue Marcelo Tinelli. "Es una actriz frustrada @cfkargentina", escribió el conductor de Bailando 2017 arrobando a la mujer.