Macri y Vidal arrancaron la campaña bonaerense de Cambiemos

El presidente Mauricio Macri inauguró ayer un centro comunitario en Florencio Varela, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en donde citó al padre Carlos Mugica y aseguró que está en la gestión pública para "liberar" a los argentinos "de la pobreza".

Macri y Vidal, en el primer acto tras conocerse los resultados oficiales en la provincia, que dieron la victoria por escaso margen en las primarias a la ex presidenta Cristina Fernández, inauguraron un establecimiento del Programa Casas de Encuentro, que procura brindar contención social.

Allí, el mandatario recordó que "el padre Mugica, que tiene mucho que ver con esto, nos decía: «hay que trabajar juntos», y eso es lo que nosotros sentimos, que si trabajamos juntos, que si los apoyamos a ustedes, con esa historia de tantos años que tienen, vamos a tener continuidad" en la "lucha contra la pobreza", al dirigirse a referentes sociales.

De este modo, en la presentación del Programa Casas de Encuentro Comunitarias en Florencio Varela, el jefe del Estado citó al religioso, vinculado al movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo que fuera asesinado por fuerzas parapoliciales en 1974 en Villa Luro luego de dar una misa.

Herramientas

Macri sostuvo: "Para nosotros, gobernar es buscar las herramientas para que podamos cooperar, que la madre que se viene a capacitar pueda traer a su chiquito, y mientras ella está capacitándose que alguien trate a su hijo como si fuese propio".

Seguidamente, advirtió que "tenemos mucha tarea para llevar a cabo" porque "cuando hablamos de una Argentina que camina hacia la pobreza cero, que crea oportunidades para todos, y vemos la realidad de la que partimos no da para que cada uno lo haga desde su lugar sin intentar armar equipo".

Frustraciones

"No podemos frustrar más a ningún argentino, no podemos crear más ninguna expectativa que después no se verifique en la realidad de todos los días", sostuvo luego.

"No estamos acá para lograr la supervivencia de los que están en la pobreza, sino para liberarlos de ella, para darles las herramientas para que puedan crecer, porque no son pobres, están pobres", dijo.

"Lo que estamos haciendo es lo lógico, lo correcto; es lo que nos va a llevar a que cada día tengamos más gente integrada, más gente comprometida en hacer crecer la vida diaria de los argentinos", añadió, e instó a que "no aceptemos más mentiras ni excusas; demos la batalla por un sistema educativo de calidad".

De esta forma, el gobierno provincial puso en marcha el programa para apoyar a organizaciones barriales denominado Casa de Encuentros Comunitarios, el que en esta primera etapa "ayudará económica y estructuralmente a 19 espacios ubicados en 15 municipios", se consignó.

Esta iniciativa contará con un presupuesto de cerca de 35 millones de pesos y beneficiará, en principio, a unas 10 mil personas.

De esta forma, "se respaldará a líderes sociales que llevan adelante instituciones de barrio, merenderos y lugares de encuentro donde chicos y adolescentes buscan desarrollarse y los adultos ser contenidos", se añadió.

Vidal, en tanto, en su mensaje a los vecinos de Florencio Varela, aseveró: "Esta vez vinimos para quedarnos" y, en la misma línea que Macri, sostuvo: "No queremos más supervivencia, queremos que se superen".