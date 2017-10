Macri prepara un "gran acuerdo nacional" para encarar reformas

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer, tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, que el país ingresará en una etapa de "reformismo permanente" y que "la Argentina no tiene que tener miedo a las reformas", al hacer referencia a cambios en los actuales sistemas laboral, previsional, tributario y electoral.

Si bien aún no dio detalles ni cuándo será el encuentro, extraoficialmente se supo que el jefe del Estado convocará la semana próxima a un "gran acuerdo nacional" del que participarán gobernadores, sindicalistas, empresarios y miembros de la Justicia.

"Hemos decidido ser un país integrado, con cohesión desde lo federal a los distintos sectores sociales; un país moderno que se inserte en el mundo, y eso significa que entramos en una etapa de reformismo permanente. Argentina no tiene que parar ni tener miedo a las reformas", afirmó Macri.

En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Macri postuló la iniciativa de "avanzar en reformas que generen más trabajo", y en ese sentido enumeró los "acuerdos alcanzados" para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, en el sector automotriz, en la construcción y en la mesa de la carne, la pesca y la madera.

En esa línea, Macri ratificó la decisión de avanzar en los cambios económicos y sociales con "la mayor velocidad que podamos, y con todo el gradualismo que podamos", al tiempo que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, presente en la conferencia, aseguró que "al final de la procesión estaremos con los sectores más vulnerables, acompañándolos y el año que viene se producirá la mayor inversión social que se vio en la Argentina".

El presidente aseguró que desde su gobierno se trabaja "para todos, y esperamos que aquellos que no nos votaron encuentren el lugar desde donde entusiasmarse y aportar todo lo que puedan" en beneficio de la Argentina, al tiempo que aclaró: "El poder es algo maravilloso si uno lo logra emplear en ayudar a que mucha gente tenga paz, tenga futuro".

Además, Macri convocó a los gobernadores a que "sean jugadores importantísimos", porque hay que realizar "decenas de reformas", y en esa mesa también incluyó a los intendentes y gremios, al tiempo que indicó que "lo antes que podamos" serán convocados al diálogo.

El mandatario afirmó que maneja "decenas de reformas para generar trabajo y oportunidades para todos", por lo cual señaló: "Que los gobernadores sean jugadores importantísimos aunque sean de distintos partidos políticos y que se sumen los intendentes importantes y los gremios".

En esa línea, el jefe del Estado ratificó que el gobierno insistirá para que "todas las fuerzas políticas" acuerden antes de 2019 una reforma previsional para tener un sistema "del siglo XXI".

"La reforma previsional es un debate en el mundo entero, tiene que ver con la evolución de la medicina, el crecimiento de la población en términos de longevidad", advirtió, aunque insistió en que debe ser consensuado por el "concierto de las fuerzas políticas".

Sistema electoral

También remarcó que va a "volver a poner sobre la mesa" la discusión con gobernadores y autoridades sobre el voto electrónico, al considerar que el sistema actual es "arcaico", "espantoso" y "facilita la trampa".

"Vamos a volver a traer a la mesa (de discusión) el tener un sistema electoral del siglo XXI, que simplifique la vida de la gente", sentenció el mandatario.

Por la tarde, en diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, Macri ratificó su decisión de convocar a los gobernadores a una reunión, la semana que viene en la sede del gobierno, para discutir reformas "institucionales, electorales, políticas y económicas".

Durante el breve diálogo, confirmó el temario oficial a tratar con los mandatarios provinciales, haciendo especial énfasis en la reforma tributaria, que espera que pueda "resolverse de acá a fin de año" para cumplir con lo prometido y anunciado ante el Congreso de la Nación.



"El poder no me va a cambiar"



El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que "todavía hay tiempo" para pensar en una candidatura para la reelección en 2019 y sostuvo que el poder "no" lo va a cambiar. "Yo tengo claro que el poder es una responsabilidad, que el poder es algo maravilloso si uno lo logra emplear en ayudar a que mucha gente tenga paz, tenga futuro; así que no tengan miedo, que a mí el poder no me va a cambiar, yo soy siempre el mismo", señaló el mandatario en conferencia de prensa en la Rosada.