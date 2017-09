Macri pidió un "granito de arena" para que el país "crezca en los próximos 20 años"

El presidente Mauricio Macri volvió a exhortar a los argentinos a que crean en lo que "son capaces de hacer" y a no dejarse llevar por "el engaño y la resignación", y pidió poner "cada uno su granito de arena" para que las transformaciones sean "no por un año o dos y volver a caer, sino para crecer los próximos 20 años".





Así lo expresó al inaugurar esta mañana, junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, obras viales de la ruta nacional 8, en el partido bonaerense de San Miguel. En esa línea, el jefe de Estado pidió poner "cada uno su granito de arena" para trabajar en equipo porque, así, "todo puede cambiar, mejorar y progresar, no por uno, dos o tres años para después volver a caer, sino en los próximos 20 años".





Macri, acompañado también por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, peronista e integrante de Cambiemos, señaló la importancia de convencerse de que "nada es imposible" si los argentinos se unen y trabajan "en equipo", pensando en lo que "se necesita para crecer, para vivir mejor, para progresar".

Embed En vivo: inauguración de obras en la Ruta 8 https://t.co/yzhmX7Lp5Y pic.twitter.com/1l2snaKTxQ — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 25 de septiembre de 2017



"Nada es imposible si nos unimos y trabajamos en equipo, pensando en lo que se necesita para crecer, para vivir mejor, para progresar", dijo el jefe de Estado, al tiempo que llamó a "recuperar la confianza", que, dijo, es la actitud que "moviliza a una sociedad".





Asimismo, el mandatario insistió en remarcar que los argentinos no son "parte de problema", sino "de la solución" para el país. "Los argentinos no somos parte del problema sino que somos parte de la solución. Nos han querido engañar y hacernos resignar respecto a que no iba a cambiar ni la (ruta) 8, ni ningún barrio, y no, todo puede cambiar", afirmó el presidente.

macri12.jpg



En este contexto, el mandatario destacó la importancia de que cada argentino ponga su "granito de arena individual al servicio del conjunto".





"Los alemanes dicen que lo que 'rápido llega, rápido se va’, y eso es lo que yo quiero que internalicen, que esto que estamos haciendo, poniendo el granito de arena individual, cada uno al servicio del conjunto, es lo que nos va a hacer fuertes como sociedad", dijo Macri. Al respecto, señaló que esa impronta es "lo que nos va permitir progresar no uno, dos o tres años y volver a caer, sino crecer los próximos 20 años".