Macri dijo que Gils Carbó "no tiene autoridad moral" para ejercer como procuradora de la Nación

El presidente Mauricio Macri cuestionó hoy a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por no tener "autoridad moral para ejercer el cargo", y pidió que el Congreso avance para separarla de sus funciones y "poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias".

Consultado por radio Mitre sobre el llamado a declaración indagatoria a la procuradora decidido por el juez federal Julián Ercolini, el Presidente consideró ese punto como "un elemento más para demostrar que no tiene autoridad moral para ejercer el cargo de procuradora".

Ercolini citó a Gils Carbó para el 31 de agosto, y la acusa de direccionar una licitación para la compra de un edificio para el Ministerio Público Fiscal y recibir dádivas. El fiscal Eduardo Taiano investiga el pago de cuantiosas comisiones en la compra del nuevo edificio y si hubo irregularidades en la licitación a fin de favorecer a la parte vendedora.





gilscarbo.jpg Gils Carbó enfrenta un pedido de indagatoria del juez Ercolini. Foto: La Capital/Archivo.



"Espero que en algún momento esta señora procuradora se dé cuenta, y si no que el Congreso saque el informe de la (comisión) bicameral y que avancemos en un proceso para poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias", pidió el Presidente al referirse al trabajo de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que preside la massista Graciela Camaño.

"No solamente es militante kirchnerista y no ha impulsado la lucha contra el delito ni contra la corrupción. Ha dilatado todos los procesos de investigación sobre hechos de corrupción del gobierno anterior y ha empujado a sus fiscales a hacer imputaciones por cosas que no tienen ningún asidero contra nuestro Gobierno", resumió Macri.

Tras acusar a Gils Carbó de no ejercer "su rol", el jefe del Estado le reprochó falta de colaboración en las investigaciones de delitos graves. "La lucha contra el narcotráfico la hemos venido haciendo sin la colaboración de ella", señaló.

"No confío en ella como procuradora. No sólo porque interrumpe las investigaciones de corrupción del gobierno anterior e inventa las actuales, sino porque no combate en serio el delito, que es lo que le preocupa mayormente a toda la gente. El avance de la violencia en las calles y el narcotráfico hay que combatirlos en serio", resaltó.