Macri dijo en IDEA que "hay muchos miedos" y "conservadurismo" en torno de una reforma laboral

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que "hay muchos miedos y mucho conservadurismo" en torno a una eventual reforma laboral, y consideró que "el Gobierno, el sector privado y los sindicatos deben sentarse a una mesa para discutir de buena fe cómo se defiende el trabajo", al hablar en la clausura del Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata.Macri también resaltó que el Gobierno insistirá el año próximo con la reforma política para implementar el voto electrónico, a la vez que dijo que espera que el peronismo "se aggiorne"."Hay mucho miedo y mucho conservadurismo en torno de cómo nos vamos a insertar en el mundo. Debemos generar productividad y competitividad entre todos. Por eso el Gobierno, el sector privado y los sindicatos se tienen que sentar a una mesa y discutir de buena fe sobre cómo se defiende el trabajo", señaló Macri al disertar en el cierre del cónclave que congrega a los empresarios más importantes de Argentina.El jefe de Estado aseguró además que "el rol del empresario es fundamental porque tiene mucho para aportar" en el crecimiento del país."El Gobierno tiene que generar una macroeconomía sana, bajando la inflación y el déficit fiscal con un sendero gradual y un plan de infraestructura agresivo, tanto con obras públicas pero también a nivel digital", fundamentó el mandatario.Asimismo, el Presidente rechazó las afirmaciones respecto de que "gobierna para los ricos", y remarcó que algunos sectores utilizan esa frase para "descalificar" su figura."Los argentinos deben alejarse del pesimismo crónico y no resignarse a cumplir los sueños. Estamos ante una gran oportunidad y es hora de multiplicar los sueños", enfatizó.En ese sentido, Macri aseguró que su gestión pretende "afirmar un cambio basado en la cultura del trabajo", y apuntó que su intención es "echar al narcotráfico de Argentina".El Presidente también se refirió a la credibilidad del Poder Judicial y en un tono crítico observó que "en los últimos 30 años la política intoxicó" el sistema legal."Los jueces deben estar para aplicar la ley y no deben hacer otra cosa. No puede ser que todo se converse y se discuta en otros ámbitos. Empezamos a trabajar para darle credibilidad a la Justicia y creo que el inicio de un proceso de destitución contra el camarista Eduardo Freiler es un gran paso", remarcó.En el cierre del Coloquio de IDEA, el mandatario nacional aseguró que el sistema de boleta papel "es engorroso, caro, arcaico" y remarcó que la reforma "fracasó el año pasado porque el Frente para la Victoria se opuso"."Después escuchás a la expresidenta (Cristina Kirchner) decir que el sistema no funciona y tarda tanto. Se opone a algo que tiene que ver con la tecnología", se quejó el jefe de Estado, al referirse a las críticas de la exmandataria al recuento de votos durante las PASO del pasado 13 de agosto.La visita de Macri a Mar del Plata tuvo lugar el mismo día en que la candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana encabezó un acto de campaña en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad balnearia.Sobre el voto electrónico, el jefe de Estado indicó: "Vamos a volver a insistir, si tenemos un apoyo como esperamos en esta elección".En tanto, Macri habló del Partido Justicialista y dijo que espera que "se aggiorne, se modernice y se de un debate interno" dentro de esa fuerza.