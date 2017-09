Macri destacó la baja de la pobreza y respaldó la actuación de Bullrich en el caso Maldonado

El presidente Mauricio Macri dijo hoy, en Mendoza, que después de "meses muy duros donde había dudas sobre si éste era el rumbo, todos los indicadores nos muestran que vamos en el camino correcto", y reiteró que Argentina "ya empezó a crecer", al encabezar la firma de convenio crediticio por 80 tractores para viñateros mendocinos. En ese marco, el presidente ratificó que está "muy conforme" con el desempeño de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , en el caso de la desaparición de Santiago Maldonado.

Desde el departamento mendocino de General San Martín, junto al gobernador Alfredo Cornejo, el presidente Macri destacó: "Está bajando la inflación y se está generando empleo de calidad, lo que empieza a reducir la pobreza, que es mi principal compromiso con los argentinos".

En ese marco, tal como lo hizo en San Luis más temprano, el primer mandatario destacó como una "muy buena noticia" el índice del Indec conocido ayer, que reflejó una baja de la pobreza.

"Ahora que estamos comprometidos a vivir en la verdad y rechazar la mentira, el Indec ha vuelto a decir lo que pasa, con estadísticas serias y creíbles, y nos ha dado la buena noticia de que la pobreza bajó de 30 a 28 puntos", insistió el mandatario.

Paralelamente, Macri afirmó que el Gobierno está poniendo el "máximo esfuerzo" para encontrar a Santiago Maldonado, de cuya desaparición se cumplen este domingo dos meses, y ratificó la colaboración con la Justicia, en el marco de la investigación que se lleva adelante.

"Estamos siempre colaborando con la Justicia, que es la que está a cargo de la investigación. Estamos poniendo nuestro máximo esfuerzo y lo seguiremos poniendo", declaró Macri a la prensa en Mendoza, donde anunció créditos a cooperativas vitivinícolas en la Bodega Toro, en San Martín, enclavada a 41 kilómetros al sudoeste de la capital.

Al ser consultado sobre la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el caso Maldonado, el jefe de Estado ratificó que está "muy conforme" con su desempeño.

Este domingo se cumplen dos meses de la desaparición del joven artesano que fue visto por última vez el 1 de agosto en el Pu Lof de Cushamen, en el noroeste de Chubut, tras un operativo de Gendarmería.

El presidente Macri instó además a "los gobernadores" a "una discusión responsable" para "reducir el déficit fiscal", en el marco del debate que deberán afrontar antes de fin de año para aprobar el presupuesto 2018 en el Congreso, y les reclamó "poner cada uno lo que pueda para que Argentina crezca y reducir definitivamente la pobreza".

Durante un acto en Mendoza junto al gobernador Alfredo Cornejo, con motivo de la firma de un convenio con productores vitivinícolas para la compra de tractores, Macri reiteró que "no es tiempo de hablar de su reelección" y volvió a apuntar contra "las mafias del sindicalismo, de empresarios, de jueces, de políticos y de académicos que se creen que puede estar afuera de la ley".

"Acá nadie está por afuera de la ley, todos tenemos que cumplir responsablemente nuestras obligaciones y apostar a que la Argentina salga adelante y comenzar a crecer", enfatizó el primer mandatario.

Ante una consulta de periodistas, Macri "no responder a la exPresidenta" Cristina Fernández , que lo acusó de supuesto lavado de dinero en negro, y en tono enfático, intimó a que "la exPresidenta trate de hacer propuestas" en esta campaña electoral por la que se postula a senadora.

En su visita al Departamento de San Martín, Mendoza, tras su paso de campaña por la provincia de San Luis junto a candidatos a legisladores de Cambiemos, Macri insistió en que "la prioridad" del Gobierno es "reducir la pobreza" y "reducir el déficit fiscal" para que el país "pueda crecer" y generar "trabajo y oportunidades para todos".

Macri destacó "esto está pasando en cada economía regional, empezamos a recuperar mercados" y abogó porque "cada día más empiece a aparecer el cartelito: 'hecho en Argentina'. Es el desafío, tenemos que comprometer a que nuestro trabajo adquiera ese lugar de calidad, se gane el lugar en el mundo", enfatizó ante la necesidad de exportar productos locales.

Luego, volvió a apuntar contra "las mafias" al advertir que "si hay un argentino que quiere hacerle trampa al sistema, eso perjudica a todos" y agregó: "Hemos dicho basta de mafia, basta de drogas y basta corrupción, queremos trabajo decente".

Consultado sobre su intención de postularse a la reelección en 2019, Macri respondió: "No, yo no confirmo, lo he dicho es que tengo un compromiso y los argentinos siempre van a poder contar conmigo, pero que no es un tiempo de hablar de reelección".

Cuando se le preguntó sobre la discusión con Gobernadores a partir del reclamo de más fondos de coparticipación por parte de la bonaerense María Eugenia Vidal, Macri reconoció que "ahora se viene una discusión muy interesante entre la nación y las provincias para cerrar el presupuesto" 2018.

"Es parte de la discusión que tenemos que llevar a cabo a fin de año. Confío en que va a ser una discusión responsable. Algo para destacar es que por primera vez, desde hace décadas tenemos un presupuesto -el que está cerrando de 2017-, que se cumple casi a la perfección con lo que se le propuso a la ciudadanía", enfatizó.

Consideró que "es un avance porque el presupuesto es la ley madre a partir del cual los dirigentes tenemos respeto por el esfuerzo que hace cada argentino en pagar sus impuestos".

En ese marco, Macri pidió a los mandatarios provinciales que en esa discusión se "reduzca el déficit fiscal que nos compromete" porque, advirtió: "si no lo vamos reduciendo, es una debilidad que tenemos" y confió en que "vamos a ir resolviendo gradualmente como le hemos propuesto al mundo".

"Ahí discutiremos cada uno, cuáles son las necesidades, las fortalezas y cada uno ahí verá que aporta" dijo Macri tras lo cual, señaló que "la gran diferencia de esta etapa de la Argentina es que todos tenemos que pensar qué podemos aportar, desde cada ciudad, y cada provincia, a que el país pueda crecer y reducir la pobreza definitivamente".