Macri confirmó en Santa Fe que José Corral no va a ser candidato a diputado

El presidente Mauricio Macri dijo hoy que Cambiemos está "avanzando bien en Santa Fe" y que "en breve" serán presentados los candidatos por ese espacio político de cara a las legislativas de octubre, pero descartó que el actual intendente de la capital provincial y titular de la UCR a nivel nacional, José Corral, vaya a ser candidato.





"José (Corral) va a seguir siendo intendente", indicó el mandatario en la conferencia que brindó en la Municipalidad de Santa Fe luego de encabezar la inauguración del Metrobus de esa ciudad. No obstante, el jefe de Estado aclaró que "estamos bien, avanzando con Cambiemos en la provincia, con un acuerdo entre todos, para en breve presentar nuestros candidatos en la próxima elección".









En Santa Fe se da la particularidad de que, a nivel provincial, el radicalismo forma parte del Frente Progresista Cívico y Social que gobierna la provincia, actualmente encabezada por el socialista Miguel Lizfschitz, en tanto a nivel nacional forma parte de Cambiemos, en alianza con el PRO y la Coalición Cívica.





De esta forma, para las elecciones legislativas nacionales la UCR jugará en ese distrito dentro del frente Cambiemos, mientras que para las locales lo hará en el Frente Progresista, de acuerdo con la decisión orgánica tomada por el radicalismo santafesino.





Macri formuló sus declaraciones a la prensa acompañado por el gobernador Miguel Lifschitz; el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hérnán Lombardi; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y Corral. Sobre el jefe comunal recordó también que había afirmado en su momento "que él tenía un compromiso con los santafesinos como intendente, y que lo íbamos a hablar (la posibilidad de una candidatura como diputado), no que lo iba a convencer". "No me gusta comprometerme donde uno sabe que no va a tener éxito", bromeó el mandatario.