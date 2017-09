Luis Contigiani le pide a Albor Cantard un debate a fondo

El candidato a diputado nacional del Frente Progresista (FPCyS) Luis Contigiani le pidió al postulante de Cambiemos Albor Cantard que se posicione respecto de la falta de pago de la Casa Rosada a Santa Fe de la deuda por coparticipación. Además, el ministro de la Producción le exigió que se exprese respecto de los dineros que "quieren sacarles a las provincias" para beneficiar a la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal.

"Hay que dar un fuerte debate sobre la grieta. Es peligrosa hasta para el país, porque está pasando ciertos límites. Se están resquebrajando ciertos límites que la sociedad necesita en materia de consenso. Eso no le conviene a nadie", manifestó Contigiani, en plena tarea de campaña para los comicios del 22 de octubre próximo.

"No dejé de caminar ni un minuto después de las Paso, se viene otra elección. El ambiente y el contexto es diferente. Se impone un debate de ideas. Me gustaría saber qué opina Cantard del fondo del conurbano bonaerense. El hace silencio, pero me gustaría que diga si está a favor o en contra de que a los santafesinos nos saquen 7 mil millones de pesos. O 52 mil millones a todas las provincias", descerrajó el funcionario.

En ese marco, se interrogó respecto de otras cuestiones: "¿Cómo va a votar la ley de presupuesto en diciembre, que no tiene dispuesto cómo el Estado nacional le pagará a Santa Fe, según adelantó el diario La Capital?".

Pero Contigiani no se quedó con esas palabras. "El gobierno kirchnerista fue responsable de la detracción inconstitucional que le hicieron a Santa Fe. ¿Qué dice de eso (el postulante a diputado nacional) Agustín Rossi? Por eso digo: es momento de debatir y lo quiero hacer", afirmó al programa político En Profundidad, de Canal 4 Express.

Respecto de la performance frentista en las Paso en Rosario, el ex consultor de Federación Agraria (FAA) puntualizó que "en el mejor momento del gobierno municipal en materia de obras públicas vino este mal resultado electoral". Y agregó: "La inseguridad en la ciudad debe ser asumida, debemos trabajar incansablemente para mejorar".