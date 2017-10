Pablo Javkin, primer candidato a concejal del Frente Progresista (FPCyS) cruzó ayer a su contrincante Roy López Molina (Cambiemos), quien había aclarado que la entrega de colchones y chapas en Cordón Ayacucho "no son hechos de clientelismo sino presencia del Estado".

"Los problemas no se resuelven con chapas y colchones. Eso no es un Estado presente sino clientelismo barato y prácticas a las que no queremos volver", destacó Javkin, y agregó: "Nos hablan de la presencia del Estado cuando entregan materiales a través de punteros, pero en realidad es dialogar con cada familia, relocalizarlas, comenzar un proyecto de vida nuevo, abrir calles y garantizar servicios".

"Eso es un Estado presente, no dos colchones y un par de chapas. No usemos a los que menos tienen para hacer campaña", continuó Javkin.

En tanto, Verónica Irízar, concejala y candidata a la reelección por el FPCyS, afirmó que "el clientelismo al que está apelando López Molina no se vio en décadas en Rosario". Y enfatizó: "A esta altura el PRO debe explicar si el cambio que quiere para la ciudad es el de la chapa y el colchón, o es otra cosa".

Luego agregó: "Presencia del Estado es para nosotros tener 80 centros de salud y 32 centros de convivencia en los barrios, siete hospitales y 16 polideportivos".

"También es tener 36 barrios con obras de cloacas y 34 con el Plan Abre, donde procedemos a la apertura de calles, aportamos luz y agua segura y brindamos soluciones habitacionales", cerró.