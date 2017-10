"Los políticos no quieren gente nueva", advierte Granata

"Tuve más votos que los que esperaba: hice una campaña con redes sociales y algunos medios, sin gran estructura. La sociedad quiere una generación y caras nuevas en la política, por eso me votaron", dice Amalia Granata, quien cosechó casi 45 mil sufragios en las Paso.

"Soy nueva en la política y la gente se da cuenta de que no estoy contaminada. Venimos tan cagados a palos por los políticos que hoy la mayoría está procesada. Y la gente sabe quién soy, a qué me dedico. Hasta conoce el nombre de mis hijos, fue un voto de confianza", puntualiza la mediática postulante a diputada nacional, que hizo su debut el 13 de agosto en las lides electorales.

Respecto de cuál será su estrategia para los comicios del 22 de octubre próximo, resalta el optimismo para aumentar su caudal. "Hubo muchos votos impugnados, gente que votó en blanco. Ahora somos nueve listas y se van a redireccionar los votos", apunta, al tiempo que admite que para entrar a la Cámara baja deberá cosechar más de 100 mil sufragios.

"Mi partido es el Partido Popular, que integraba UNA, que era la alianza De la Sota-Massa. Esa gente de UNA renunció y quedamos los del Partido Popular. No tenemos referencias nacionales, somos totalmente independientes", despeja Granata.

Acerca de la gestión de Mauricio Macri, la rosarina explica: "El gobierno nacional en algunas cosas acierta, en otras se equivoca, le está buscando la vuelta a algunos temas. Le tenemos que dar la oportunidad de que termine su mandato, y ojalá haga las cosas bien. Lo que está haciendo (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, combatir al narcotráfico, es algo que pedíamos todos, sobre todo en Santa Fe. Me gusta mucho el estilo de (la gobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal de hacer política, de no confrontar ni descalificar al otro. Me gusta que el presidente hable con la prensa, los periodistas lo veníamos padeciendo. En lo económico, como comerciante, siento que está haciendo agua. Creo que ahí no le encuentran la vuelta".

A la hora de hablar del gobierno anterior, Granata traza una mirada crítica, y puntualiza que con Cristina Kirchner "había una realidad disfrazada y hoy el país está pagando las consecuencias".

"Hay dos Santa Fe: el norte y el centro sur. En el norte hay problemas de pobreza e infraestructura. En las primarias, con el voto de los rosarinos, se demostró un hartazgo con el socialismo. En los barrios vulnerables me señalaron los búnkers donde venían drogas y decían que no los denunciaban porque la policía estaba con los narcos. Entonces, acá hay una connivencia entre la policía, el gobierno y los narcos", abundó sobre el presente de la provincia.

"Si entro al Congreso la idea es trabajar desde un monobloque", adelanta Granata. Y agrega: "Los políticos me la hicieron muy difícil porque no quieren gente nueva. Son como una cofradía que no permite el ingreso de nadie. Tienen su quintita. Mi idea es seguir haciendo política".