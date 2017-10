Los candidatos se sacaron chispas por la reforma laboral y las economías regionales

Los cinco candidatos más votados en las Paso, que aspiran a ingresar al Parlamento, se sacaron chispas a la hora de hablar de las economías regionales, las importaciones y el proyecto de flexibilización laboral.

Aquí los conceptos más picantes de cada candidato:

Luis Contigiani (Frente Progresista): "El único camino para el problema de la pobreza es industrializar a la Argentina. Nuestro país es un colador, llegan bienes de todo el mundo y no se protege a la industria local como calzado, metalúrgica y línea blanca. Seamos inteligentes como los hicimos con Mefro Wheels. La economía es como una pelota de fútbol: hay que pasarla y moverla para activarla. Invertimos en 550 pymes; en modernización de bienes de capital; desarrollamos un plan provincial y movilizamos la obra pública, trabajamos en 170 empresas en procesos de crisis, no la miramos desde la tribuna, nos involucramos, dinamizamos la economía; no queremos votar la flexibilización laboral. Queremos una reforma tribunatria para que la paguen los que se benefician con la bicicleta financiera"

"El kirchnerismo castigó al sector lácteo de Santa Fe; Cantard incumplió la palabra de los tamberos afectados por la crisis hídrica a tal punto que todavía estamos esperando los 50 millones de asistencia de la Nación; pusimos en marcha un plan de salvataje a los tamberos con créditos a tasa cero a partir de un proyecto de la legislatura de 300/400 mil pesos para cada tambero. ¡Que le cumplan la palabra y no los abandonen!"

"Desmiento a Cantard; el gobernador se comunica con (el ministro de Agroindustria Ricardo ) Buryaile todos los días; que no nos mientran como con el Plan Belgrano, el puente Goya-Reconquista, la autovía de la ruta nacional 11 y el puente Santa Fe - Paraná"





Agustín Rossi (Frente Justicialista): "Les propongo contar hasta diez... en ese lapso, la deuda externa argentina subió 18 mil dólares. Escucho a muchos que dicen: 'A vos te bajan los subsidios para que pagar la energía más cara y ellos (el gobierno) se siguen endeudando y terminan pagando la deuda a los amigos de Macri'. No llegás a fin de mes con todo lo que tenés que pagar y te terminás endeudando; la tasa es cada vez mayor, tarjetear todo cuando no podes pagar el mínimo, buscar un crédito blando en una financiera; te endeudás con las tasas; entrás en una pelota que todos sabemos que es difícil salir; vas a trabajár doce horas por día con la reforma laboral y no va a llegar a fin de mes".

"207 litros por año por cantidad de habitantes, ahí está el problema de la cuenta lechera, pero cuando vino Macri dijo que el problema eran los trabajadores. La baja del consumo, propio de la recesión económica, trajo problemas en la fabrica de calzado, hubo pocas ventas porque el que compraba está importando; En Sastre el arancel bajo al 13 por ciento y así con la industria del muebre, la textil, la metalúrgica".

"Necesitan inversiones y para eso quieren flexibilizar las relaciones laborales. ¿Por qué no ponen a funcionar la industria nacional para que arranque la economía? Mientras sigan así van a acentuar la recesión".





Albor Cantard (Cambiemos): Todos sabemos cómo estaba el país, fuimos bajando la inflación; le debíamos a Holdouts; recompusimos el Indec. Desde que llegamos trabajamos por una economía en serio; La inversión está en crecimiento; General Motors anunció 500 millones de dólares para nuevos modelos que se van a vender en Argentina y Brasil; el empleo está mejorando; la industria está crecimiento al ritmo de la construcción; tenemos cosechas récord y aumento de cabezas de ganado; En el turismo, aumentaron los pasajeros en vuelos de cabotaje. No lo hacmos con falsos relatos, no bombeamos el consumo, crecemos sin muletas e impulsamos por las importaciones. Nos falta mucho, Santa Fe es el corazón productivo del país" Todos sabemos cómo estaba el país, fuimos bajando la inflación; le debíamos a Holdouts; recompusimos el Indec. Desde que llegamos trabajamos por una economía en serio; La inversión está en crecimiento; General Motors anunció 500 millones de dólares para nuevos modelos que se van a vender en Argentina y Brasil; el empleo está mejorando; la industria está crecimiento al ritmo de la construcción; tenemos cosechas récord y aumento de cabezas de ganado; En el turismo, aumentaron los pasajeros en vuelos de cabotaje. No lo hacmos con falsos relatos, no bombeamos el consumo, crecemos sin muletas e impulsamos por las importaciones. Nos falta mucho, Santa Fe es el corazón productivo del país"

"Luis, por favor, no le mientas a la gente. Tenés que saber que el 21 septiembre Buryaile le comunicó al gobernador Lifschitz que ya estaba el convenio para los tamberos. Tnemos que pensar cómo vamos a bajar el impuesto a las pymes porque esto perjudica a las empresas ya que no se generan puestos de trabajo, por eso es clave que discutamos cómo creamos empleos distributivos".

"Luis, preguntale al gobernador por el 21 de septiembre. La ciencia, conocimiento e innovación tienen que ser promovidos en las universidades, conozco muiy bien del tema"





Jorge Boasso (Unite): Presenté 23 enunciados de proyectos de ley, uno de ellos es la reforma impositiva para que le quiten el pie de la cabeza a las pymes. Tenemos 96 impuestos a ese ramo cuando en Estados Unidos tiene cuatro. No puede ser que el impuesto a las ganancias alcance al que gana 22 mil pesos; la Presenté 23 enunciados de proyectos de ley, uno de ellos es la reforma impositiva para que le quiten el pie de la cabeza a las pymes. Tenemos 96 impuestos a ese ramo cuando en Estados Unidos tiene cuatro. No puede ser que el impuesto a las ganancias alcance al que gana 22 mil pesos; la coparticipación que perjudica a la provincia, que, a su vez, hace lo mismo con municipios y comunas. Voy a impulsar un proyecto para la reinserción laboral de persona de 45 años con el 2 por 1 a cada pyme para que se lo exima de cargas sociales. Será un premio al pequeño empresario para que tome trabajo y se desahogue, ya que de cada dos salarios, uno va a parar a cargas sociales".

"Me comprometo a trabajar como se lo dije a las entidades de la lechería en una ley de regulación, un viejo proyecto que naufragó en la Cámara de Diputados; En Rafaela se reunió la mesa de la lechería y abordaron la crisis del sector: en Santa Fe había 30 mil tambos y hoy hay 6.500, en 20 meses de gobierno, la culpa no la tiene Macri"

"Voy a trabajar como en Rosario con las leyes de protección animal y contra la traccion animal a sangre"





Diego Giuliano (1Proyecto Santafesino): "Con el equipo de Sergio Massa, Alejandro Grandinetti y los Lavagna armamos un proyecto importante para las economías regionales, son unas de las posibles salidas a las problemáticas que tenemos con los fletes, ya que para el que vive en Reconquista no es lo mismo que para el de Rosario, por eso queremos descontarle el IVA hasta el 80 por ciento; también subsidiar el 50 por ciento de los salarios de las pymes de economías regionales. Un productor me dijo: 'Tengo un socio que se lleva el 50 por ciento de la ganancia y no trabaja, ese socio es el Estado'. El empleo se logra fomentando trabajo y terminando con políticas nacionales de importaciones desequilibradas; cada vez que abren Brasil y China cierran Alcorta, Esperanza, Reconquista y Avellaneda".

"Les hablo a los trabajadores: hay una reforma laboral de la que no nos dicen cuál es el contenido. Eso es un mal presagio porque si fueran buenas, estaríamos discutiéndola en campaña. Quiero que se queden tranquilos los trabajadores porque vamos a estar codo a codo con ellos. Nos dicen que el problema de la competitividad es el trabajador y eso es absurdo; es la tarifa, son los impuestos".