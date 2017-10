López Molina: "Los rosarinos necesitamos debatir propuestas"

"Los rosarinos necesitamos debatir propuestas, y tengo la expectativa de que este debate apunte a eso antes que a tratar de sacar rédito político a partir de chicanas que terminan dejándonos el sinsabor de no aportar nada positivo a la ciudad. Tenemos que hablar de como intentar resolver los problemas de todos los días", sostuvo el candidato a concejal de Cambiemos Roy López Molina sobre el debate televisivo de hoy.

"Celebramos que los medios nos den la posibilidad de debatir, y de llegar a muchos vecinos a los que todavía no pudimos contarles cara a cara nuestro proyecto de ciudad. Paralelamente, y como lo hacemos desde hace años, seguimos recorriendo cada barrio para tener ese contacto cercano que nos marca el rumbo".

"No hay ningún problema que los rosarinos no podamos resolver si trabajamos juntos, y eso también incluye a quienes representamos a todos los espacios políticos y tenemos la responsabilidad de tomar distinto tipo de decisiones" expresó.

A su vez, el aspirante a ocupar una banca en el Concejo Municipal indicó: "En estos últimos días se lanzaron campañas y acusaciones para meter miedo a la gente, dejando en evidencia la incapacidad de competir a partir de la generación de propuestas. Cuando eso pasa, es que en el fondo no hay nada nuevo para aportar".

"Todo lo que se diga hasta el día de las elecciones debe ser contemplado dentro de un marco electoral. Estamos acostumbrados a que esto sea así, pero lejos está de ser algo positivo para los vecinos, que están demandando mucho más de nosotros", agregó.

Asimismo, el referente de Cambiemos aseguró: "A nivel nacional estamos recuperando la confianza, a partir de un gobierno que dice la verdad, que no discrimina a las provincias, que no oculta los datos como en épocas recientes, ni promete obras que no se pueden llegar a cumplir".

Finalmente, López Molina expresó: "Sin atajos, sin muletas, sin negar los problemas hoy tenemos un camino a seguir. El desafío es que el año que viene podamos superar lo que se hizo durante este año, seguir bajando la inflación, aumentando el empleo, atrayendo más inversiones y generando más obras pública e inclusión. Rosario tiene una oportunidad única de ser parte de ese cambio".