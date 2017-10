López Molina acompañó la entrega de certificados de vivienda en Ludueña

El candidato a concejal de Cambiemos Roy López Molina participó del primer operativo de entrega de certificados de vivienda en barrio Ludueña, actividad que se realizó durante toda la semana en el club Amistad y Unión (Sucre al 700).

El aspirante a una banca "celebró la implementación de los certificados que —explicó— les dará visibilidad a las personas que habitan los márgenes urbanos, y consideró es un primer paso hacia la adquisición de otros derechos, por ahora inaccesibles para esta población".

"No es un certificado de propiedad, pero sí el primer paso para darle existencia a esa gente que cuando va a pedir trabajo o un servicio no puede dar la dirección porque no existe la calle y tienen que dar el domicilio de un familiar", especificó.

Asimismo, indicó que "el certificado de vivienda Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) permitirá tramitar Cuit, Cuil, realizar peticiones ante los organismos públicos y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas".

El de barrio Ludueña es un operativo en conjunto entre Ansés y el Ministerio de Desarrollo Social nacional, que está entregando 70 certificados por día.

Detalló que "en Rosario fueron contados más de 100 barrios populares que no tienen todos los servicios como corresponde y hasta el momento tampoco había un registro de cuántos asentamientos existían en la Argentina, cuántas personas viven en ellos, con qué servicios cuentan o a qué programas sociales acceden. Necesitábamos saber dónde estábamos parados para caminar con pasos seguros, trabajando con la mira en el largo plazo", finalizó el candidato de Cambiemos.