"Lo que pasó con Cristina y Alicia Kirchner es inaceptable para una democracia", dijo Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló esta noche que lo ocurrido el sábado en la provincia de Santa Cruz "es inaceptable para una democracia", en referencia a la situación que vivieron la ex presidenta Cristina Fernández y su cuñada, la gobernadora Alicia Kirchner, cuando ambas quedaron virtualmente encerradas en la residencia oficial santacruceña para eludir a un grupo de personas que se había concentrado en una protesta.

"Casi entran al lugar", admitió Bullrich en declaraciones a Télam, al participar en la cena anual del CIPECC, en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.

En Santa Cruz, cuando los manifestantes ingresaron por la fuerza a los jardines de la residencia oficial, la policía los desalojó con balas de goma y gases lacrimógenos.









"Estuvimos en contacto con las fuerzas de seguridad y con la custodia personal de la ex presidenta, que depende del Ministerio, para controlar que los incidentes no pasaran a mayores y brindar toda la seguridad posible, sobre todo si había que sacar a la gobernadora y a la ex presidenta" del lugar, detalló la ministra de Seguridad.

Sobre el mismo episodio se pronunció, en diálogo con esta agencia, el diputado macrista Pablo Tonelli, para quien la situación en Santa Cruz "es preocupante y hasta grave".

Según Tonelli, quien también asistió a la cena del CIPECC, la administración Macri "sigue de cerca" la actualidad en la provincia gobernada por Alicia Kirchner.

"El Gobierno la asiste (a Santa Cruz) financieramente más que a otras provincias, pero el descalabro administrativo allí lleva 25 años, algo de lo que no es culpable el presidente (Mauricio) Macri", indicó el legislador.