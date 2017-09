Lilita fustigó a Javkin y a Bonfatti

"He luchado contra el narcotráfico en todo el país. Muchos de ustedes me trataban de loca y hoy muchos de los cargamentos que tienen ustedes en el puerto son lavado de dinero de ahí, y (el ex ministro de Planificación) Julio De Vido tiene varios", acusó ayer la diputada nacional Elisa Carrió.

Fue entonces cuando la líder de la CC-ARI volvió a vincular al Frente Progresista (FPCyS) con el narcotráfico.

"Pregúntenle a (el candidato a concejal Pablo) Javkin, él era diputado nacional, si confronté con (el llamado rey de la efedrina, Mario ) Segovia y compañía. Y si confronté con (el ex gobernador Antonio) Bonfatti. ¿Por qué están en el mismo bloque? ¿Por qué no hicieron nada contra la droga? Es la única pregunta que tiene que contestar el Frente Progresista", aseguró la legisladora nacional.

Sobre el mismo tema, la legisladora defendió a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, al afirmar que "nunca cambiaría" a la titular del área porque "es muy difícil encontrar un funcionario que no transe con el narcotráfico y que tenga coraje".