Lifschitz ya tiene fecha para asistir al "diálogo multisectorial" que convoca Macri

El presidente Mauricio Macri compartió hoy un almuerzo con su gabinete económico y con los principales referentes de Cambiemos para definir las propuestas que llevará al diálogo multisectorial que empezará el próximo lunes en el CCK, donde aspira a consensuar un paquete de leyes y reformas con gobernadores, empresarios, sindicalistas, jefes parlamentarios, jueces y directivos de universidades nacionales.

Al término de una reunión de coordinación, el primer mandatario recibió en el comedor presidencial, junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti, a los cinco gobernadores de Cambiemos, miembros del gabinete nacional, autoridades partidarias y jefes parlamentarios.

Los titulares del PRO, Humberto Schiavoni; y de la UCR, José Corral, fueron los voceros designados para el diálogo con los periodistas acreditados, a quienes confirmaron que, además del encuentro del lunes con todos los sectores, habrá otra reunión el jueves 9 de noviembre a la que están convocados sólo los gobernadores, con el fin de analizar aspectos fiscales e impositivos con vistas a una reforma tributaria.

Hasta esta tarde no estaba definido si esa reunión será encabezada por Macri o por el ministro de Frigerio, según fuentes de su cartera.

"Estuvimos charlando sobre un paquete de reformas, propuestas de profundización de políticas que se van a presentar a representantes de distintos sectores (trabajadores, empresarios, gobernadores, universidades) el día lunes, a las 12, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde el presidente y los ministros van a exponer los lineamientos generales de esta reforma que van a ir trabajando sectorialmente", explicó Schiavoni.

Corral, a su turno, comentó que las reformas "tienen como objetivo generar empleo, sostener el crecimiento de la economía, hacer una Argentina sustentable en el tiempo y lograr ciertos consensos básicos en esta dirección".

Para la primera jornada de diálogo están convocadas más de 150 personas, entre sindicalistas, gobernadores, miembros de la Corte Suprema de Justicia, representantes de universidades públicas y líderes parlamentarios.

A partir de la presentación, se irán convocando distintas reuniones sectoriales para "profundizar el diálogo sector por sector", como en el caso del mencionado encuentro con los mandatarios provinciales,

"Este ámbito no reemplaza a las instituciones de la República, que son las que tienen que funcionar. Sí hay una voluntad de hacer expresa estas reformas y de poner muy claro estos objetivos y, por supuesto, iniciar también conversaciones con diferentes sectores", apuntó el intendente de la ciudad de Santa Fe y máxima autoridad de la UCR a nivel nacional.

Ambos voceros aclararon que la reforma política esperará hasta el próximo año porque no formará parte de de este grupo de propuestas que serán presentadas el lunes, pese a que "desde Cambiemos tenemos la voluntad" para avanzar en ese sentido, y aseguraron que la sanción definitiva de la ley de Responsabilidad Fiscal se hará "sobre la base del acuerdo que la Nación ya firmó con los ministros de Hacienda de las provincias".

Tampoco formarán parte de la agenda el reclamo de la provincia de Buenos Aires sobre el fondo del conurbano, porque "no forma parte de las políticas públicas, sino de solucionar un tema puntual, sobre el cual no hay resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia", que aún no se expresó sobre el caso, y tampoco el posible envío de nueva ley de Coparticipación Federal, aunque sí "temas conexos" a la norma.

En el almuerzo de hoy, estuvieron el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ricardo Colombi (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy),

También participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y sus vicejefes Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, además de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Trabajo, Jorge Triaca; de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, secundado por su viceministro Sebastián García De Luca, y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis.

Asimismo, estuvieron referentes de los distintos partidos que conforman el frente Cambiemos como Maricel Etchecoin, Juan Manuel López y Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Maxi Ferraro; José Corral (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO), además de los referentes parlamentarios de Cambiemos Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, y los titulares de los bloques Mario Negri y Federico Pinedo.

Macri mantuvo esta mañana una reunión de coordinación con ministros de su gabinete y luego recibió a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en lo que fuera una reunión de seguimiento de gestión.