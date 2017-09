Lifschitz dijo que si se aprueba el pedido de Vidal las provincias entrarían en "quebranto"

El gobernador Miguel Lifschitz aseguró que si Nación da curso al reclamo de una actualización del Fondo del Conurbano que hizo la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pondría "en crisis al sistema, porque llevaría a todas las provincias en una situación de quebranto económico, y en una situación de ingobernabilidad política".

Lifschitz valoró que el encuentro de gobernadores en la Casa de San Juan para consensuar el reclamo de fondos coparticipables fue "positivo en términos de la representación amplia. Hubo 21 gobernadores de todos los signos políticos. La posición fue unánime".

Y agregó: "Pedimos que este tema no sea resuelto hasta tanto no se escuche a las provincias, y hasta tanto no haya un diálogo y avance de acuerdos entre Nación, provincia y Congreso Nacional, porque entendemos que es el ámbito donde se deben resolverse estos temas.

