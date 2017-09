Lifschitz descartó que vaya a ser candidato a intendente en 2019

El titular del Ejecutivo provincial, en declaraciones a Canal 5, se refirió esta noche a numerosos temas, entre ellos la relación con el gobierno nacional, los resultados de las últimas PASO, las proyecciones del Frente Progresista de cara a las elecciones de octubre y otros temas.

"Los candidatos locales no han sabido explicitar cuál es la propuesta, cuáles son las obras que se están haciendo, no han sabido darle una visión de futuro a los rosarinos".

Al referirse al adverso resultado en las PASO -donde el Frente Progresista obtuvo el tercer lugar-, Lifschitz analizó en "Bótelos" que Rosario "históricamente siempre fue un lugar de mucha fortaleza y estoy seguro de que va a volver a serlo. En esta próxima etapa los candidatos están más definidos, evidentemente hay tres candidatos que pueden disputar en la ciudad y a nivel de diputados nacionales. La gente se va a focalizar, se va a informar mejor".

El gobernador planteó figuradamente que "se despejó la autopista y quedan algunos coches que son los que van a llegar a la final. Arrancamos con un piloto nuevo, con poca experiencia en esto de correr carreras electorales, como Luis Contigiani. Pero en esta nueva carrera tenemos más chances de que la gente entienda que es el candidato del gobernador. En sí mismos son todos buenos candidatos, con trayectoria, con historia, gente honesta, que conocen la ciudad y la provincia. No todos los candidato pueden decir lo mismo".

Cuando se tocó el tema de la relación con el gobierno nacional, el titular de la Casa Gris indicó que "no es fácil ubicarse cuando una elección se polariza. Cuando todos corrían atrás de Cristina nosotros éramos opositores y eso nos costó bastante en la década anterior. Hoy queremos seguir manteniendo esa autonomía. No nos consideramos opositores al gobierno nacional pero queremos tener la posibilidad de defender los intereses de Santa Fe y que nuestros diputados no vayan a levantar la mano cada vez que se lo pidan sino que vayan a defender de la provincia".





Lifschitz se refirió luego al desempeño de los candidatos del Frente Progresista en las PASO para concejales y sobre el tema subrayó que "los candidatos locales no han sabido explicitar cuál es la propuesta, cuáles son las obras que se están haciendo, no han sabido darle una visión de futuro a los rosarinos. Porque no cabe duda que Pablo Javkin es un joven dirigente pero con experiencia, reconocido y querido en la ciudad. No tiene imagen negativa. Creo que le faltó fortalecer el perfil, mostrarle a los rosarinos cuál era su proyecto. Creo que ahora tiene que mostrarse como un candidato de futuro, como aquel que puede conducir una nueva etapa para la ciudad".

Sobre cómo evaluaba el tratamiento que le había dado el gobierno al caso Santiago Maldonado, el gobernador fue contundente: "Creo que se equivocaron en eso. Cuando ocurren estos casos el gobierno siempre tiene que ponerse en en lugar de la víctima. Nunca de tratar de cubrir a la fuerza de seguridad, aunque tenga responsabilidad o no. Pero no es bueno que el gobierno se ponga como víctima. Me parece que no tuvo una posición clara, protegiendo a Gendarmería, lo cual sería grave si el hecho termina demostrando que esa fuerza tuvo alguna responsabilidad".



El el cierre de la entrevista, Lifschitz recibió la pregunta más picante: ¿Sería candidato a intendente en 2019 si el Frente Progresista se lo pidiera? La respuesta no mostró dudas: "Lo descarto porque no creo que sea bueno para la ciudad. Creo que hay que darle oportunidad a esa nueva camada de dirigentes para que asuman la responsabilidades. Siempre he tratado de ir avanzando en la vida y no creo que sea positivo ni para mí ni para la ciudad volver a un lugar por el que pasamos y en donde hicimos cosas importantes y seguramente nos equivocamos. Es parte de una etapa de la historia que terminó".