El gobernador Miguel Lifschitz consideró que la Casa Rosada "se equivocó" en el tratamiento de la desaparición de Santiago Maldonado porque intentó "cubrir" a Gendarmería.

"Cuando ocurren estos casos, siempre tiene que ponerse en lugar de la víctima y nunca tratar de cubrir a la fuerza de seguridad, aunque tenga responsabilidad o no", afirmó, en declaraciones realizadas a Canal 5 de Rosario. Lifschitz agregó que "no es bueno que el gobierno se ponga como víctima" y sostuvo que "no tuvo una posición clara".