Lifschitz advirtió que estudia "volver a recurrir a la Corte" si Nación no paga la deuda

El gobernador Miguel Lifschitz evalúa volver a reclamar ante la Corte de Justicia si es que el gobierno nacional no paga la deuda que tiene con la provincia por fondos de coparticipación . Hoy asistirá a una reunión de gobernadores preocupados por el impacto que tendrá en las cajas provincial el reclamo de María Eugenia Vidal

El gobernador dijo hoy que "más allá de los colores políticos" la reunión con los gobernadores "tiene que ver con defender los intereses de las provincias en su conjunto que se verían afectados si prospera el reclamo de la provincia de Buenos Aires".





Leer más: Lifschitz vuelve a la carga con el reclamo a Macri por la millonaria deuda histórica





Lifschitz además recordó la deuda de Nación que obtuvo un fallo favorable de la Corte pero que no se efectivizó: "La legitimidad de la deuda está acreditada y la obligación de pago es ineludible".

"Estamos con la expectativa de que en las próximas semanas haya respuesta positiva; de lo contrario tendremos que volver a recurrir a la Corte", advirtió el gobernador en declaraciones a Radio Dos y admitió negociaciones con el gobierno nacional aunque sin concreciones.

"Los gobernadores planteamos que no nos parece mal el reclamo de Vidal, pero para eso no se puede perjudicar al resto de las provincias. No se puede tomar una medida unilateral porque sería muy gravoso", concluyó el mandatario santafesino.