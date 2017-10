Lifschitz adelantó que si no hay acuerdo con Nación por los fondos adeudados irá a la Corte

El gobernador Miguel Lifschitz reiteró el pedido de que el gobierno nacional cumpla con el pago de la deuda con la provincia por fondos coparticipables descontados. Y aseguró que si no hay acuerdo en el corto plazo con la Nación "no queda otra alternativa que recurrir a la Corte (Suprema)"."(El Gobierno nacional) siempre dice que va a haber un acuerdo próximo, pero eso nunca se concreta y no llegan las propuestas. Para llegar a un acuerdo tienen que haber reuniones, propuestas, acercamientos hasta llegar a un marco de coincidencias. Pero mientras eso no se de es una expresión de deseo, una forma de patear la pelota para adelante", dijo Lifschitz adeEn este sentido, el gobernador dijo que espera que estos compromisos públicos que asumen los ministros (como Marcos Peña), se hagan realidad. Y consultado sobre la posibilidad de recurirr a la Corte Suprema si en el corto plazo no se resuelve el pago de la deuda contestó: "Es inevitable, no hay otra forma de proceder, porque tengo como responsable del gobierno de Santa Fe la obligación de hacer todas las gestiones necesarias y acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de esa deuda. Con lo cual si la negociación política no avanza evidentemente no queda otra alternativa que recurrir nuevamente a la Corte para que haga disponga los plazos".. El mandatario anticipó que el presupuesto para 2018 "no va a tener grandes cambios respecto de los presupuestos anteriores" y que seguirá "priorizando la educación y manteniendo altos los presupuestos de seguridad, salud y obra pública". Y en este marco, dijo que "no están previstos cambios sustanciales" en el esquema tributario.En la charla con, el gobernador también destacó la inauguración del parque "Héroes de Malvinas" en el ex Batallón 121 y aseguró: "Los parques públicos son las casas de fin de semana de la mayoría de la gente, de los laburantes y la clase media. De los que trabajan toda la semana y cuando llega el fin de semana quieren disfrutar de la naturaleza, del sol, del cielo azul con la familia y los chicos".