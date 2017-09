Liberaron a la mujer mapuche: "Estuve muchas horas incomunicada y con miedo"

Elizabeth Loncopan, la mujer que fue detenida hoy en su casa de Pu Lof en Resistencia, Chubut, durante los allanamientos por Santiago Maldonado , aseguró que sintió "miedo" cuando efectivos policiales la "metieron en la camioneta" y enfatizó que estuvo "horas incomunicada".

"Estuve doce horas precintada sin darme ninguna información. Me detuvieron por desobediencia, me subieron a una camioneta sin descripción y me sacaron a la ruta a toda velocidad camino a Esquel", relató la mujer a C5N.

Confesó, además, que sintió "miedo" ante esa situación y advirtió que estuvo "incomunicada durante horas" en la Comisaría 1ª de Esquel, del departamento chubutense de Futaleufú.

"Esto no empezó ahora, desde el comienzo de la recuperación sufrimos balaceras, allanamientos violentos, casos de abuso e intentos de homicidio. Ahora la desaparición del compañero (por Maldonado) es la situación más extrema que hemos vivido", afirmó Loncopan.

Además, criticó el desempeño del juez Guido Otranto en la causa que investiga la desaparición del artesano de 28 años, que fue visto por última vez el 1º de agosto durante el desalojo violento de un reclamo mapuche, y enfatizó: "No nos sorprende que esté encubriendo a la Gendarmería, porque es imposible que un juez sepa si hubo detenidos o no".

Por otra parte, la mujer aseguró también que el cuerpo de Santiago "no está en el río", porque "Gendarmería se lo llevó".

Elizabeth Loncopan fue detenida hoy por haberse presuntamente resistido a la autoridad el 16 de agosto, en uno de los rastrillajes que autorizó el juez Otranto.