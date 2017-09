Liberaron a la líder de Túpac Amaru en Mendoza y a cuatro familiares

La VIIIª Cámara del Crimen de Mendoza revocó hoy la prisión preventiva contra Nélida Rojas, líder de la Túpac Amaru en la provincia, y a cuatro familiares, por lo que todos recuperaron esta noche la libertad.

El fallo de la Justicia beneficia, además de a Rojas, a su esposo Ramón Martínez; a sus hijas, Carla y Leonela, y a su nuera, Fanny Villegas.

La Cámara cuestionó el desempeño de la fiscal Gabriela Cháves, considerando que no estaban probadas las imputaciones de asociación ilícita y coacciones agravadas que recaían sobre gran parte de los implicados. En conferencia de prensa, la fiscal Cháves se mostró "sorprendida" por este fallo, porque la "deja en un lugar tremendo", y agregó: "Es un mensaje tremendo para la sociedad".

Desde el Palacio Judicial, la fiscal sostuvo que "se habían planteado varios incidentes, algunos los planteó la defensa, otros la Fiscalía, y la Cámara entendió y se quedó con la hipótesis de la defensa. Es decir, la tomó casi completa. Yo la verdad que sentí una gran sorpresa con esta decisión, porque esto coloca en una situación de impunidad y de gran injusticia para las víctimas".

"Se está planteando la inexistencia de la asociación ilícita porque no está acreditado el acuerdo criminal. Esto tiene que ver con el funcionamiento de las cooperativas inexistentes, donde también se hace referencia a que carezco de competencia para investigar las cooperativas, que eso es parte de la investigación del fraude y no de la asociación ilícita", dijo.

Agregó que "lo más potente que tiene el fallo es que no se reconoce el lugar de víctima a las víctimas, sino que dice que han sido personas afectadas porque no han recibido las viviendas", añadió.

Cháves señaló que el fallo, firmado en forma unánime por Ramiro Salinas, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel, hace referencia a que "es legítimo para la Túpac Amaru exigirles a ellos ir a las marchas o votar por tal o cual partido político", y subrayó que todo ello es considerado como "lícito".

La fiscal indicó que la investigación sigue pese a esta resolución judicial, y anticipó que recurrirá a la Corte.

"Hubiese sido lógico que (la Cámara) dictara el sobreseimiento, pero no lo hace. Les da el recupero de la libertad, pone condiciones de sometimiento a proceso y que yo siga investigando, no sé qué, si ya me dijo que todas las conductas eran atípicas", se quejó.

Adelantó: "Yo voy a recurrir, voy a hacer un recurso de casación y voy a ir a la Corte de la provincia".

Para la fiscal, el fallo "tiene que ver con peleas ideológicas en las que yo no participo y nunca participé", tras lo cual afirmó que a las 168 denuncias que dieron origen a la causa se han sumado otras.

"Ahora tengo más, tengo 172, ¿y qué hago yo, me las invento?", se preguntó finalmente.