Las Paso costarán 2.700 millones de pesos, pero pocos partidos las usan

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) costarán alrededor de 2.700 millones de pesos, y si bien se utilizarán en 18 provincias, sólo un número minoritario de partidos dirimirán sus candidatos con esa herramienta.

Estas dos cuestiones influyeron para que, semanas atrás, el gobierno nacional cuestionara la vigencia de las Paso. El propio presidente Mauricio Macri se manifestó abiertamente en su contra.

"No me gustan las Paso. No me gusta que se pierda el tiempo cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas en la sociedad para construir una solución; el tiempo es escaso y de campaña (insume) tanto tiempo adicional...", se pronunció sin rodeos Macri.

Según datos oficiales de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, entre las elecciones de agosto y octubre el saldo total rondará entre los 5.200 millones de pesos, sin embargo sólo las Paso tendrán un costo entre los 2.600 y 2.800 millones de pesos, un 4 por ciento más caras que las elecciones generales, ya que se presentan más lista para competir.

El sistema de internas abiertas fue implementado por la ex presidenta Cristina Fernández en 2009, aunque ahora, en 2017, se negó a competir dentro del PJ contra el ex ministro Florencio Randazzo y prefirió crear Unidad Ciudadana para ir por fuera del PJ.

De hecho, el peronismo disputará las Paso sólo en 9 provincias (Jujuy, Santa Fe, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y la ciudad de Buenos Aires), En tanto, el Frente para la Victoria (FpV, que representaba a la ex mandataria) tendrá interna sólo en Santa Cruz y Chubut.

La misma regla de las listas únicas utilizó Cambiemos, ya que negaron la participación del ex embajador en EEUU Martín Lousteau en la ciudad de Buenos Aires, donde Elisa Carrió encabezará la pelea electoral, y en Santa Fe pasó lo mismo con Jorge Boasso, quien armó su propia lista por afuera de Cambiemos.

A pesar de la resistencia a las Paso, Cambiemos irá a internas en 10 provincias: Santa Cruz, Córdoba, Chaco, Salta, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, San Juan y San Luis. El massismo sólo lo hará en dos distritos: Jujuy y Corrientes.

Santa Fe aparece como la excepción a esta tendencia ya que 10 partidos presentarán distintas listas. El frente Progresistas tendrá interna en La Pampa; el Movimiento Popular Neuquino (MPN), en Neuquén, y Somos Corrientes, la alianza integrada por liberales y autonomistas, en Corrientes.

En tanto, el Frente Patriota Bandera Vecinal se presentará en la provincia de Buenos Aires con disputa sólo en la categoría de senadores.

Las únicas provincias en las que ninguna fuerza dirimirá sus candidatos en las Paso serán Misiones, Río negro, Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja.

Si bien son 18 distritos, son minoritarios los partidos que irán a internas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires brindará una oferta de 16 espacios políticos con sólo cuatro de ellas que tendrán internas.

En territorio bonaerense, de los diez frentes que se presentan a elecciones, habrá internas sólo en uno, con disputa únicamente en la categoría de senadores. En Córdoba, de las diez listas que se presentarán para competir en las Paso, sólo una fuerza no presentará lista unificada: Cambiemos.

En Mendoza competirán seis fuerzas y dos tendrán competencia interna y, en Santa Fe se presentan 17 espacios, 10 de ellos definirán candidatos en las Paso.