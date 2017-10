"Las obras en los barrios deben ser absolutamente prioritarias", afirmó Rosúa

"En cada barrio que visitamos los vecinos nos transmiten su preocupación por la falta de obras. Si uno recorre la ciudad un poco más allá del centro, se ven zonas postergadas con obras inconclusas", advirtió el candidato a concejal Martín Rosúa.

Al respecto, el actual edil agregó: "Todo no puede limitarse a eslóganes y discursos de campaña. Muchos candidatos niegan la misma realidad y le echan la culpa al otro. No nos tenemos que cerrar, tenemos que dejar los intereses partidarios y dialogar porque la Argentina que viene necesita de Rosario y no nos podemos quedar atrás".

En ese sentido, Rosúa sostuvo que "los rosarinos están cansados de un modelo de gestión basado en promesas incumplidas y de opositores que llevan a cabo una crítica destructiva sin proponer absolutamente nada".

"Durante doce años los argentinos pagamos rutas que nunca se hicieron y viviendas que se robaron. Y en Rosario tenemos que sumarle la actual falta de ideas para resolver los problemas y consensuar políticas que implican un debate maduro sobre el modo de asignar prioridades", advirtió el radical.

Asimismo, Rosúa resaltó que "hay una sensación general de agotamiento de la gestión municipal y se observan con preocupación zonas de la ciudad que, directamente, presentan un abandono total digno de un gobierno que parece estar a control remoto".

"Los rosarinos debemos recuperar la ambición de crecer y ser protagonistas. Se habla de que conviven dos ciudades diferentes, una en crecimiento, integrada y desarrollada, y otra postergada, marginada y privada de las obras básicas", sentenció el postulante.