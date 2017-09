Lanata se dio el gusto de "entrevistar a Cristina" que lanzó nuevos cantitos contra Macri

Tras la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner realizada por Luis Novaresio, llegó la parodia de Jorge Lanata que protagoniza una escena similar junto a la humorista Laura Bruni.

"Todas las causas de corrupción son de los periodistas en guerra. Te lo juro de acá a Luxemburgo, con parada en Seychelles", se defendió Cristina en "Periodismo para todos" sobre las causas judiciales que enfrenta.

El periodista también preguntó sobre la famosa canción kirchnerista que dice "Macri, basura, vos sos la dictadura". En el reportaje que dio la expresidenta en la semana aseguró que esa canción no le gusta, pero su imitadora trajo nuevas rimas: "Me gusta más 'Macri, infeliz, sos igual a Astiz' o 'Macri quiróptero, te vas en helicóptero', pero Luis D'Elía no se aprendió esa palabra".

lanata





Luego fue el momento del ping-pong, el periodista preguntó: "¿Hubo libertad de expresión en su gobierno?", y ella respondió: "Sí, porque le día pelotudo a Parrilli e hija de puta a Stolbizer y jamás me metí presa".

Sobre Cristóbal López y Lázaro Báez, dijo: "Una presidenta no tiene por qué saber qué hacen sus empleados cuando no están en función".

Respecto al domicilio que dio Amado Boudou en un médano, expresó: "Me encanta la playa".

Por último habló de José López. "¡Cómo no la tiró en mis hoteles! Se la lavaba, se la dejaba prolija y la devolvía en un par de horas".