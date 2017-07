La UIA, crítica con la disparadade la divisanorteamericana

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó ayer que la economía "está arrancando a pasos" pero no se ve un boom, a la vez que consideró que la "abrupta" suba del dólar a 18 pesos "no está marcando una tendencia de recuperación de tipo de cambio".

"El dólar tiene que tener una tendencia. Cuando son estas subas abruptas de más del 10 por ciento en pocas semanas, parece una devaluación, no siendo una devaluación porque está atrasado", explicó Acevedo.

En ese contexto, enfatizó que "es un dólar que subió a 18 pesos, pero no está marcando una tendencia de recuperación de tipo de cambio".

"No sirven esas subas abruptas, porque la baja también lo será. No está marcando una tendencia sino la proximidad de las elecciones y que la gente dice «ya hice mucha plata con las Lebac, me retiro y voy a dólares y espero»", señaló el empresario, que abogó por "recuperar el peso y no tener referencia" en la divisa norteamericana.

Asimismo, Acevedo señaló: "La tendencia (de la economía) ahora es un poco más a la suba que a la baja. No veo un boom pero eso también está atado al consumo, y eso no se aprecia todavía".

El empresario sostuvo que, en "la mayoría de los sectores", se está "viendo un incremento en la producción". Pero aclaró que esa recuperación "es heterógenea".