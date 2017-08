La provincia sostiene que el lugar de detención del líder de Los Monos lo decidió la Justicia

El secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Pablo Coccoccioni, respondió hoy a la Justicia provincial y dijo que no manifestó su "conformidad" con el fallo del juez Carlos Carbone, que dispuso el alojamiento de Ramón "Monchi Cantero" Machuca en una celda común de la cárcel de Coronda.

En declaraciones a La Capital, Coccoccioni comentó hoy que "el juez Carbone en la audiencia (donde se dispuso el cese del aislamiento en el que Monchi Cantero estuvo un mes en el penal de Coronda) le brindó la palabra a Machuca. Tras escuchar su alegato, el magistrado dice que va a hacer lugar al hábeas corpus presentado por la defensa y que lo iba a mandar a una celda común".

"Entonces, si el juez me ordena sacarlo del aislamiento, que me diga dónde ubico al preso, en este caso a Machuca. Yo no manifesté mi conformidad. Me ordenan cesar el aislamiento y ahí digo que voy a cumplir la orden. Yo me había opuesto al pedido de los abogados".

Embed



"Porque incuso, Machuca había firmado su aceptación (de estar en aislamiento) y después dijo que lo forzamos. Entonces tomé la palabra y dije que si él desconocía su firma, que dijera en qué pabellón quería estar", destacó el titular de SP.

Coccoccioni amplió que "la propuesta de Servicios Penitenciarios era que Machuca tenía que estar en el sector de aislamiento e incluso le mandamos fotos y un informe detallado de las características de la celda donde estaba alojado".