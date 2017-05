La negativa de Corral provocó un tembladeral en Cambiemos Santa Fe

El rechazo del intendente santafesino y máxima autoridad del radicalismo, José Corral, a una candidatura a diputado nacional, oficializada ayer por el presidente Mauricio Macri, dejó en estado de ebullición a la alianza Cambiemos en la provincia. Es que, al tiempo que se diluye la chance de ir a las urnas en octubre próximo con una lista de unidad, van tomando fuerza dos alternativas: dirimir la puja vía comicios internos o a través de una decisión del primer mandatario y su mesa chica.

La nómina de unidad, impulsada por la Casa Rosada, quedó sepultada por las dudas tras la negativa de Corral, una figura considerada capaz de unificar posiciones entre el macrismo, la UCR y los restantes actores políticos de la coalición oficialista, entre ellos la Coalición Cívica (CC).

Macri, de paso por la capital provincial (ver páginas 10, 11 y 19), formalizó el rechazo de Corral a la candidatura a diputado nacional para las legislativas de octubre próximo. "No me gusta comprometerme donde sé que no voy a tener éxito", aseveró.

Sobre la situación de Cambiemos en Santa Fe después de la negativa del titular de la UCR nacional, el presidente agregó: "Estamos bien, avanzando con un acuerdo entre todos para en breve, no hoy (por ayer), pero en breve, presentar a nuestros postulantes".

Corral, quien previamente le había comunicado al jefe del Estado su declinación a la candidatura, agradeció la oferta y blanqueó sus fundamentos. "Tengo un compromiso muy fuerte con la ciudad de Santa Fe. Tal cual lo haría el propio Macri, estoy cumpliendo con la palabra empeñada", enfatizó.

No obstante el paso al costado, el intendente fogoneó la búsqueda de una lista de candidatos "que integre a los distintos frentes de Cambiemos", y sentenció: "A los radicales nos gustaría encabezar" la lista. En ese sentido, habló de Mario Barletta (actual diputado nacional) y de Jorge Boasso (concejal rosarino). Aunque no hay sintonía plena dentro de la UCR.

Por su parte, el PRO venía posicionando al diputado nacional Luciano Laspina como cabeza de lista en caso de que Corral optara por la negativa. Otro de los nombres en danza para esa grilla es el de su par provincial Roy López Molina.

Sin embargo, la UCR se resiste a perder lugares, teniendo en cuenta la chance de que la CC imponga a Lucila Lehman como cupo.

Para el macrismo, en cambio, comienza a abrirse camino una definición con el sello de Macri y su círculo íntimo (ver página 20).

En la vereda del Frente Progresista (FPCyS), por su parte, siguen oteando a Cambiemos para fijar los pasos a seguir en tiempo de descuento para el cierre de las nominaciones.





Veto a Lousteau



El PRO conducido por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó ayer que la propuesta electoral para octubre próximo "estará encabezada por Elisa Carrió" como primera candidata a diputada nacional y aclaró que el ex embajador en Estados Unidos Martín Lousteau "no fue ni es parte de Cambiemos".