La movilización de la CGT "fue una pérdida de tiempo", aseguró Mauricio Macri

El presidente Mauricio Macri consideró hoy que la movilización de la CGT fue "una pérdida de tiempo" que "no lleva a ningún lugar", al tiempo que subrayó que "el camino" es "dialogar".

"Escuchar al otro, dialogar, entender, buscar soluciones en conjunto es lo que va a acelerar este proceso de crecimiento. Poner la energía ahí y no en movilizar a no sé qué, como hace algunas horas se veía. Es una pérdida de tiempo. No nos lleva a ningún lugar", sostuvo el mandatario.

Escasas horas después de la marcha que realizó la central obrera en la Plaza de Mayo, el jefe de Estado encabezó un acto en la Casa Rosada junto a jóvenes que accedieron a su primer empleo en la empresa Accenture, una firma dedicada a servicios profesionales de estrategia, consultoría, digital, tecnología y servicios y soluciones de operaciones.

Luego de que la CGT convocara a una reunión para definir si se realiza un nuevo paro general, el líder del PRO insistió en que se debe "dialogar".

"Como los hemos hecho con los sindicatos en este años y medio. Ese es el camino. No creo que haya otro camino. Para confrontar ya hemos perdido mucho tiempo", remarcó Macri, quien estuvo acompañado por los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; y de Producción, Francisco Cabrera.

Y concluyó: "Crear oportunidades es lo que estamos intentando hacer con nuestro equipo, pensando en este cambio que hemos emprendido y que con alegría vimos que se ratificó en la voluntad de parte importante de la Argentina hace pocos días, y esperemos que con mayor fuerza aún en octubre".

Tras el acto, el titular de la cartera laboral consideró que la movilización fue "innecesaria" y la enmarcó "dentro de un reclamo político y en el proceso electoral".

"Ahí parte de la movilización perdió sentido, porque algunas caras que vimos están en el proceso electoral y lo que plantean tiene que ver con eso", señaló el funcionario nacional, quien también apuntó contra las "internas dentro de la conducción de la CGT".

En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, Triaca subrayó que "no es inocuo hacer una movilización en el medio de un proceso electoral" y, al ser consultado sobre si habrá una convocatoria para reunirse con la Confederación General del Trabajo (CGT), indicó: "Siempre tenemos la predisposición del diálogo, que es parte de la constante que trajo soluciones a los argentinos".

Y agregó: "Convocamos a todo al diálogo, pero esto debe tener una madurez de la otra parte, reconocer y hablar sobre la verdad y sobre un diagnóstico que se base en cifras reales".

En ese sentido, Triaca rechazó las críticas de la central obrera al afirmar que "el diagnóstico no es el correcto": "Nosotros decimos la verdad, planteamos los números y los ponemos a disposición. Nos gustaría que en base a esa discusión podamos plantear cuáles son las mejores propuestas que tienen los dirigentes sindicales para generar empleo, resolver la informalidad, la desocupación, la pobreza".

En referencia a la posible realización de un nuevo paro general, el ministro de Trabajo sostuvo que "cualquier convocatoria de este tipo no resuelve los problemas" e insistió: "No hemos escuchado propuestas, formas distintas de hacerlo.

Muchos lo que hacen es reivindicar el pasado, una forma de defender ciertas prebendas, ventajas políticas".

Finalmente, el funcionario nacional se refirió al asado que compartió con los integrantes de las 62 Organizaciones mientras se llevaba a cabo la marcha de la CGT: "Estábamos celebrando no sólo el cumpleaños del (exlíder de la UATRE Gerónimo) ´Momo´ Venegas que hoy no está, sino que también estábamos hablando de política, de algunos reclamos, pero entendiendo que la Argentina se resuelve pensando de qué manera vamos a hacer nuestro aporte para generar más producción y oportunidades de empleo. Hay dirigentes que tienen esa madurez y otros que no".