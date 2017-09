La madre de una de las víctima de Once llamó "asesina" a Cristina

La ex presidenta Cristina Kirchner fue increpada por la madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once mientras participaba de una misa para pedir por la aparición del joven Santiago Maldonado.

La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires se encontraba en el oficio religioso que se llevaba a cabo en la tarde del pasado viernes en la Iglesia de la Merced, en el partido bonaerense de Merlo.

En el lugar también estaba presente Mónica Bottega, madre de Tatiana Pontiroli, que falleció en la llamada Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012.

La mujer se acercó hasta Cristina y la increpó: "Caminé hasta el banco donde estaba rezando la ex presidenta, la miré fijo a los ojos y le dije: «Soy la mamá de Tatiana Pontiroli, fallecida en la Tragedia de Once»".

A través de su cuenta de Facebook, Bottega relató la situación: "«Usted es una asesina. Pide por la vida de Maldonado y nunca se hizo cargo de la masacre que causó a 52 inocentes», le dije".

"Los guardaespaldas se me acercan y les digo que se queden tranquilos, que yo ya me iba, que la que tenía que rezar era la señora, no yo. Y entre lágrimas salí de la iglesia", finalizó la madre de la joven de 24 años que falleció en la tragedia ferroviaria.

La ex presidenta estaba acompañada por el intendente del partido bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez, quien le había advertido que Bottega se encontraba presente en la iglesia de la Merced.