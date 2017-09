La madre de María Cash pidió que el presidente Macri la reciba

Invitada especial a #DeboDecir, la madre de María Cash, la joven desaparecida el 8 de julio de 2011 en la provincia de Salta y de la que no se tiene rastros desde entonces, volvió a reclamar por la creación de un organismo que se dedique a la búsqueda de personas y le pidió públicamente al presidente Mauricio Macri que la reciba.

"Lo que estamos pidiendo nosotros es que se constituya una subsecretaría de búsqueda de personas", expresó María del Carmen Gallego, haciendo referencia a la carta que recientemente le envió al ministro de Justicia, Germán Garavano.

"Mi marido perdió la vida hace tres años buscando a María, cosa que no tenía que hacer porque era el Estado el que debía hacer esa búsqueda. Iba por La Pampa, hacia el sur, en busca de una pista", señaló luego al hablar sobre las dificultades y pérdidas que afrontó en todos estos años, precisamente cuando por estos días el caso del artesano desaparecido Santiago Maldonado es el tema más comentado.

En tanto, cuando Luis Novaresio le planteó qué necesitaba decir, fue contundente: "Yo necesito que me reciba el presidente. Lo estoy pidiendo desde que él asumió. Pasé por todos: el secretario, la vicepresidenta... Pero con el presidente no sé qué pasa. Por eso es que le pido a Garavano que hable él, ya que el presidente no me recibe".