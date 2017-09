La Justicia civil desafectó al presidente Macri de los Panamá Papers

El juez civil Andrés Guillermo Fraga desvinculó hoy al presidente Mauricio Macri de las dos sociedades offshore en paraísos fiscales que se le atribuyen en el marco del escándalo internacional por los Panamá Papers

En abril de 2016 Macri había presentado ante Fraga un pedido de acción declarativa de certeza por su participación en las firmas Fleg Trading LTD, radicada en las Islas Bahamas desde 1998, y Kagemusha SA, de Panamá.

En su fallo, Fraga declaró que Macri "no fue socio ni accionista de la sociedad Fleg Trading Ltd; que no percibió dividendos de ningún tipo, utilidades, ni ganancia alguna" de esa firma y que "sólo aceptó el cargo de director para el que fue asignado por Francisco Macri al sólo y único efecto de designar un reemplazante y renunciar".

En este sentido, advirtió que "no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Fleg Trading, ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad", mientras que tampoco percibió honorarios como director "ni ninguna otra retribución".

Respecto de la sociedad panameña Kagemusha, el juez civil indicó que el Presidente "no fue socio de Francisco Macri ni accionista de la misma; que no percibió dividendos ni ningún tipo de utilidades ni ganancia alguna", mientras que "no aceptó el cargo de director para el que fue designado" por su padre.

"No realizó ningún acto que permitiera suponer que aceptó tácticamente tal designación, no participó en las decisiones empresarias ni en negocio alguno de Kagemusha ni fue titular o cotitular de ninguna cuenta corriente bancaria en el país o en el exterior de dicha sociedad y no percibió honorarios como director ni ninguna otra retribución", apuntó.

La presentación había sido realizada por el abogado del Presidente, Felipe Llerena, quien acercó los papeles ante el juez nacional de primera instancia en lo Civil número 104, luego de la imputación del fiscal Federico Delgado contra el mandatario por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas de las dos cuentas offshore radicadas en paraísos fiscales.

En la presentación se le pedía el Juzgado que recolectara "lo que hiciera falta" para declarar certeza que no hubo omisión maliciosa ni delito alguno en su participación en las offshore, puesto que no tenía activos a su nombre.

El pasado 3 de agosto, la Cámara Federal había confirmado el fallo del juez Casanello en el que se había declarado incompetente en la causa por presunto lavado de dinero contra Macri por su participación en las offshore no declaradas y que establecía que parte de ese expediente correspondía a la justicia en lo Penal Económico.

La Sala II del tribunal entendió que parte de la causa debía investigarse como "evasión" y en función de ello pasar a la órbita del fuero Penal Económico y no como "lavado de dinero", como se había denunciado originalmente.

En tanto, otra parte de la investigación (para establecer si Macri debía declarar las sociedades extranjeras y omitió hacerlo) sigue en manos de la Justicia de Instrucción, que avanza sobre las supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas del Presidente de la Nación.

En abril pasado, Casanello había considerado que no había elementos para sostener que desde las empresas Fleg Trading y Kagemusha, ambas radicadas en paraísos fiscales, se habían cometido actividades de lavado de dinero y, en función de ello, consideró que sí pudo haber maniobras de evasión de impuestos.

En paralelo, Casanello también había determinado que otra parte siguiera en la justicia de instrucción, pues en ese fuero se lo investiga a Macri por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas tanto en el ámbito de la Ciudad como ante las autoridades nacionales al asumir en la Presidencia.

Tras el fallo de primera instancia, Delgado apeló para que el expediente continuara en el fuero federal pero la Cámara Federal no hizo lugar: para el fiscal era "prematura" la decisión de Casanello, quien sobre la base de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) se declaró incompetente por entender que no había elementos para avanzar por el delito de lavado de dinero y dividió el expediente entre dos tribunales.

