La inseguridad, la mayor preocupación entre los rosarinos

Como suele ocurrir en proximidad de las elecciones, en estos días se publican encuestas y estudios de opinión que muestran un ranking de las principales preocupaciones de los rosarinos. En muchos casos, sirven para respaldar con cierto rigor metodológico lo que ya sabemos quienes hace años trabajamos cerca de los vecinos de la ciudad. Y, por eso, en Rosario se confirma que la mayor preocupación sigue siendo la inseguridad. La gente no puede ni debe sentirse conforme.

El problema de la seguridad tiene muchas formas diferentes y no todas se pueden medir con estadísticas. Es porque la inseguridad tiene variantes distintas en cada barrio y en todos muestra lo que le falta a la gente. En un barrio es falta de iluminación, en otro son los colectivos que no paran. Allí son calles intransitables para los servicios de emergencia y, más allá, es la falta de refugios en las paradas. También son los baldíos, los basurales, los anegamientos. Todo eso sostiene en alto la inseguridad.

La preocupación de los barrios se alimenta de la falta de controles. Recibimos a los vecinos que vienen al Concejo con sus pedidos y sus reclamos todos los días. Hay obras de cloacas mal hechas, pavimento que se paga pero no se ejecuta, zanjeo que no se hace, arreglos que se demoran. Si eso no se controla, ¿se va a controlar la venta de drogas, los peajes, la venta de cosas robadas?

Donde el Estado está ausente, el territorio lo ocupa el narcotráfico. El escenario del barrio abandonado a su suerte angustia a sus habitantes. Es porque la inacción, la ausencia de respuesta y la permisividad son el primer escalón de inseguridad sobre el que se acumula el vandalismo, la delincuencia y el crimen. La escalada delictiva empieza en el "no hacer".

Cuando vamos a cualquier barrio vemos las casas enrejadas, con alarmas y alambres electrificados. En otras palabras: la gente está encerrada y los delincuentes ocupan las calles. Bienvenidos los patrullajes, las cámaras, la tecnología, pero hay una responsabilidad de la propia ciudad que tenemos que asumir para llegar al fondo del problema.

Es una responsabilidad que empieza en la situación de los barrios y luego sigue en el accionar de las fuerzas provinciales y nacionales. Quiero mejorar la situación de los vecinos, que les hagan bien las obras, que les den servicios públicos de calidad, que las emergencias tengan respuestas rápidas. Y quiero que tengamos una policía dirigida localmente, una policía rosarina que conozca la ciudad y a los rosarinos. Mejora en el hábitat y prevención del delito deben tener una misma conducción.

Rosario puede hacerlo. Alguna vez, sin esperar a la provincia o a la nación, en esta misma ciudad se decidió atacar el problema de la salud y, con una política propia, la salud pública rosarina pasó a ser un ejemplo para todo el país. Es hora ya de acordar una política de seguridad propia, que vaya desde el estado del barrio, a la conducción de la policía.

Daniela León

Presidenta del Concejo Municipal y precandidata a concejal