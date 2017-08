La fiscalía ratifica que irá por la apelación del fallo que sobreseyó a Boudou

Uno de los jueces del tribunal que sobreseyó al ex vicepresidente Amado Boudou en la causa por la compra de un automóvil con documentación falsa ratificó que "estaba prescripta" la acción contra los imputados, mientras que la fiscalía confirmó que presentará una apelación luego de que el viernes próximo se den a conocer los fundamentos de la resolución.

El juez Adrián Grunberg defendió la decisión del Tribunal Oral Federal de sobreseer a Boudou en la causa como partícipe de "falsedad ideológica de un documento público" en la venta del vehículo, aunque reconoció que "no está firme" la decisión.

En tanto, la fiscal Stella Maris Scandura insistió en que apelará el fallo ante la Cámara de Casación al ratificar que los papeles presentados en el trámite eran "apócrifos" y no había "ninguna documentación que avalara esa adquisición".

La prescripción, explicó el magistrado, se dictó luego de que el tribunal resolviera absolver a la jefa del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada, por entender que no se acreditaron los delitos en su contra.

En este sentido, precisó que "no hay suspensión de la prescripción porque no hay funcionario público involucrado, no hay delito cometido en la función pública", con lo que queda habilitado el análisis sobre la prescripción y la garantía para que sea "juzgado el hecho en un plazo razonable".

"Eso no ocurrió", aseguró Grunberg al recordar que los hechos corresponden a 2003 y que, recién en 2009, se inició el proceso judicial.